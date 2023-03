Walldürn: Fünf neue Uhren zu bewundern

Walldürn. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das hatte sich bereits Paulchen Panther gefragt. Und spätestens nach der Zeitumstellung in der Nacht auf Sonntag wissen alle, wer an der Uhr gedreht hat und wie man an der Uhr dreht.

Fünf neue Uhren

Wer sich jetzt jedoch einmal fragt, wie man an einer Kirchturmuhr dreht, dann ist es höchste Zeit das Museum „Zeit(T)räume“ zu besuchen.

Denn hier wurden zu den rund 60 Uhren am Samstag feierlich fünf weitere Uhren in die Sammlung aufgenommen, die mit ziemlicher Sicherheit einen Besuch wert sind. Darunter befinden sich vier Kirchturmuhren, die allesamt in evangelischen Kirchen beheimatet waren.

Die Turmuhr aus der evangelischen Christuskirche Buchen wurde in den 1950er Jahren von der Firma Korfhagen aus Osnabrück nach Buchen geliefert und stand dort bis in die 2000er Jahre. Ursprünglich wurde sie mechanisch betrieben, zwischendurch durch eine elektrische Minutenschaltung ersetzt, ehe Anker und Ankerrad rekonstruiert wurden und sie im „Zeit(T)räume“ wieder mechanisch läuft.

Die nächste Turmuhr stammt aus der evangelischen Kirche Leibenstadt. Diese Uhr hat ein Gehwerk, ein Viertelstunden- und ein Stundenschlagwerk und wird im Außenbereich des Museums präsentiert.

Aus der evangelischen Kirche Sennfeld wurde im Mai 2020 eine Turmuhr übergeben, die zwischenzeitlich im Bauländer Heimatmuseum Adelsheim ausgestellt war. Diese läuft mit konstanter Kraft und hat ebenfalls ein Gehwerk, ein Viertelstunden- und ein Stundenschlagwerk.

Mit der vierten Turmuhr aus Korb wird die neue Turmuhrsammlung komplettiert. Das Gehwerk wird hier eine Minute von einem kleinen Gewicht angetrieben, dann kommt die Kraft vom großen Gewicht, hebt das kleine Gewicht an und stellt das Zeigerwerk eine Minute weiter.

Uhr aus dem Rathaus

Die fünfte neue Standuhr zierte zuletzt das Walldürner Rathaus, zuvor soll sie im Walldürner Kloster ihre Dienste verrichtet haben. Aufgrund von Veränderungen im Rathaus sollte die Uhr dem Museum mit Zustimmung des Gemeinderates übergeben werden. Es handelt sich hierbei um ein vom Walldürner Uhrmacher Johannes Matthäus May konstruiertes Werk, das für das „Zeit(T)räume“ vom Mosbacher Uhrmachermeister Hans-Joachim Kruse rekonstruiert wurde. Das Besondere seien die ungewöhnlichen Bemalungen mit Motiven, wie der Hl. Maria, dem Hl. Franziskus und Antonius von Padua, sagte Kruse.

Bürgermeister Markus Günther freute sich, dass die Standuhr nun einen besseren Platz als im Rathaus gefunden habe und man im Museum wirklich etwas mit ihr anfangen könne, da ein Museum das Gedächtnis eines Ortes sei und Wissen speichere.

Spektakuläre Exponate

Die Grüße des Neckar-Odenwald-Kreises überbrachte Landrat Dr. Achim Brötel. Er bezeichnete die Uhren als spektakuläre Exponate, die die bisherige einzigartige Sammlung im Museumshof Kaiser bereichern und allesamt ihre eigene Geschichte zu erzählen hätten. Es sei sensationell, was die „ungekrönten Kaiser von Dürn“ mit ihrer Sammelleidenschaft in den letzten Jahrzehnten zusammengetragen haben.

Zeit liegt in Gottes Händen

Die Zeit liegt in Gottes Händen, da sie in Jesus gezählt wird, gab der evangelische Pfarrer Karl Kress zu bedenken. Egal wo wir sind, seien wir in Gottes Händen. Er weihte die neuen Uhren für den Dienst am Menschen und den Dienst an Gott und zeigte die spirituellen Seiten hinter der Zeit auf.

Die Feierlichkeiten wurden von Michael Schick moderiert und durch Musikstücke umrahmt, die von Dr. Felix Kaiser angekündigt wurden. Vorgeführt auf einer Drehorgel, einer Spieluhr, einem Grammophon und einem Phonographen, die allesamt die Sammlungen des Museums zieren. Im Anschluss konnte man die Uhren besichtigen.