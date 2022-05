Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Von Stand zu Stand in Walldürn - Lange Schlangen bilden sich vor den Verkaufsbuden / Schwätzchen mit Kunden wird von beiden Seiten geschätzt Walldürn: Erdbeerzeit - rot und süß und saftig

Sie sind süß und rot und lecker! Und gerade jetzt ist ihre Zeit: Erdbeeren! An den Ständen in Walldürn treffen sich die Menschen beim Einkaufen der Früchte. Und die meisten haben einen Korb oder eine Tasche dabei, so dass Müll vermieden wird.