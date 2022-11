In Kooperation mit der Initiative „Herz statt Hetze“ gastierten am Freitagabend die Walldürnerin Ann-Kathrin Schneider und das in Würzburg beheimatete Instrumental-Quartett „Klez’amore“ zu einem Friedenskonzert im „Haus der offenen Tür“. Mehr als 200 Besuchern wurde unter dem Motto „Zünd an ein Licht“ eine ganz besonderes Konzert geboten.

Geboten wurden – im stetigen Wechsel – Lieder,

...