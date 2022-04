Walldürn: Bürgermeister kassiert bei Rewe-Wiedereröffnung für guten Zweck

Walldürn. Routiniert zieht Markus Günther Artikel für Artikel über die Scannerkasse im Rewe-Markt in der Otto-Hahn-Straße. Im Hintergrund beobachtet Marktleiter Dominik Rohde, wie sich sein prominenter Mitarbeiter schlägt. Mancher Kunde muss zweimal hinschauen, wer ihm da gerade das Wechselgeld in die Hand drückt. Ja, tatsächlich, der Bürgermeister. „Ich bin immer gern dabei, wenn es um den guten Zweck geht“, betont dieser, als seine Schicht an Kasse eins nach gut 45 Minuten zu Ende geht. Den Umsatz in Höhe von 368 Euro, den der Rathauschef in dieser Zeit erzielt hat, will Rohde auf 500 Euro aufrunden und der Ukraine-Hilfe zugute kommen lassen. „Damit wollen wir einen vernünftigen Beitrag leisten und das Leid in der Ukraine lindern helfen“, sagt Günther.

Die Entscheidung, welche Organisation das Geld bekommt, überlässt Rohde der Stadtverwaltung. Groß ist seine Freude nicht nur über die gelungene Aktion, sondern vor allem auch über den Anlass: Nach drei Monaten Umbauzeit hat der Rewe-Markt der Familie Rohde am Donnerstag wieder seine Türen für die Kunden geöffnet. Auf einer komplett modernisierten, 1600 Quadratmeter großen Ladenfläche finden diese in einer angenehmen Einkaufsatmosphäre ein erweitertes Sortiment vor. Besonders im Bereich veganer und vegetarischer Produkte, will Dominik Rohde der großen Nachfrage zukünftig noch besser gerecht werden. Gleiches gilt für Waren aus regionaler Herstellung. Fast in jedem Segment kann er inzwischen auf regionale Lieferanten zurückgreifen.

Im Oktober 2020 hat der selbstständige Kaufmann den Walldürner Rewe-Markt übernommen und sich schon bald für den Umbau entschieden, um seinen Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis bieten zu können. Mit seinen 33 Mitarbeitern hat er „bis zum letzten Tag gekämpft“, um den Termin für die Wiedereröffnung einhalten zu können.

Zahlreiche Neuerungen

„Mit dem Ergebnis bin ich voll zufrieden“, betont Rohde. Mit der Realisierung des neuesten Rewe-Konzepts in seinem Markt ist auch die Einführung einiger Neuerungen verbunden. Etwa die Möglichkeit für Kunden, ihre Waren während des Einkaufs selbst zu scannen und an speziellen Kassen einfach und schnell zu bezahlen.

Voraussichtlich ab Ende des Monats geht Rohde mit seinem Konzept noch einen Schritt weiter. Dann können Kunden ihren Einkauf vorab über eine Handy-App bestellen und im Markt abholen, wann es ihnen zeitlich passt. Die klassische Kasse wird es aber weiterhin geben. „Die Kunden suchen den Kontakt“, weiß Rohde aus Erfahrung.

Wie bisher können seine Kunden im Rewe-Markt Lotto spielen und den Service der Deutschen Post und DHL nutzen. Abgerundet wird das Angebot mit einer größeren Auswahl der von der Familie Rohde betriebenen Metzgerei sowie mit Backwaren von Müllerbäck samt modernem Café-Ambiente mit Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich.

Das Interesse der Kunden am Tag der Wiedereröffnung war groß. „Am Morgen war der Parkplatz gleich voll“, berichtet Bürgermeister Günther. „Ich bin froh, dass wir den Markt wieder zurückhaben. Während der Umbauzeit hat etwas gefehlt.“ Die Realisierung des Konzepts sei auch für Walldürn ein großer Fortschritt.