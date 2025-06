Walldürn: Brand in einer Garage ausgebrochen

Walldürn. Aus noch unbekannten Gründen kam es am Montagnachmittag in der Pater-Wigbert-Straße in Walldürn zu einem Brand in der Garage eines Einfamilienhauses. Die Walldürner Feuerwehr wurde kurz vor 15 Uhr alarmiert. Das Paar, welches in dem Haus lebt, bemerkte den Brand. Nach Angaben der Polizei hatte der Bewohner versucht, das Feuer selbst zu löschen. Dabei habe er Rauch eingeatmet, weshalb er vorsorglich ärztlich untersucht wurde, erklärte Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Sascha Dörr. „Die größte Herausforderung bestand darin, dass die Garage verschlossen war als wir eintrafen. Wir mussten das Tor herausstemmen“, sagte er. Ob der Brand vom darin parkenden Pkw ausbrach, oder von gelagerten Sachen, die sich unmittelbar daneben befanden, könne man noch nicht einschätzen. Die genaue Ursache werde nun im Rahmen einer polizeilichen Ermittlung untersucht.

Die betroffene Garage ist mit dem Einfamilienhaus über eine Tür verbunden. Außerdem grenzt die Nachbargarage direkt daran. Diese sind durch eine Brandschutzwand aneinandergebaut. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, prüften die Einsatzkräfte, ob die Häuser noch bewohnbar sind. Das Nachbarhaus sei auf den ersten Eindruck nicht beeinträchtigt. Der Rauch sei jedoch durch die Verbindungstür ins Haus des Paares eingedrungen. Dort müsse man die abschließenden Messungen abwarten, erläuterte Dörr.

Die Feuerwehr der Abteilung Walldürn war mit etwa 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.