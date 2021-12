Walldürn: AWO Neckar-Odenwald kauft Maria Rast

Ab dem 1. Januar ist der AWO-Kreisverband Neckar-Odenwald Eigentümer des Wohn- und Pflegezentrums Maria Rast in Walldürn sowie der angrenzenden Kapelle. Das verkündete die neue Geschäftsführerin Petra Ilzhöfer am Donnerstagmittag in einer kurzfristig anberaumten Betriebsversammlung. Die Arbeiterwohlfahrt hat den Gebäudekomplex von den Eigentümerfamilien gekauft. „Ich war heute morgen beim

...