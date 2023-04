Walldürn. Die Firma Alba plant im Verbandsindustriepark Walldürn einen Lkw-Parkplatz und eine neue Nachsortieranlage. Der Parkplatz soll den Stau durch wartende Lkws auf der Straße verhindern. Für maximales Recycling wurde ein neues Sortierverfahren entwickelt, welches in der neuen Halle einsetzt werden soll. Dem gesamten Bauvorhaben stimmte der Ausschuss für Technik am Dienstag in Walldürn zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1