Der „Extreme Kreuzweg Deines Lebens“ wird in der Seelsorgeeinheit Walldürn bereits zum dritten Mal in Folge durchgeführt und zieht besonders auch Menschen aus der umliegenden Region an. Dieses Jahr werden wieder zwei Wegstrecken mit 17 und 27 Kilometern Länge angeboten.

