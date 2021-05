Walldürn: Arbeiten an der Außenanlage der Sporthalle Keimstraße beginnen

Walldürn. Die Arbeiten zur Herstellung der Außenanlage an der Sporthalle Keimstraße beginnen am Montag. „Im Rahmen dieser Maßnahme wird an der Glasfassade an der Friedrich-Ebert-Straße zum Beispiel ein Grünstreifen angelegt. Dieser wird sich auch durch die Anpflanzung des Apfeldorns auszeichnen,“ erläutert Jörg Kettemann als für das Projekt verantwortlicher Bautechniker der Stadt Walldürn.

Zudem beinhaltet die Maßnahme die Feuerwehrzufahrt zur Grundschule und die Anlage von Fahrrad- und Pkw-Stellplätzen vor dem Turnhallenneubau. Die Herstellung der Außenanlage soll circa drei Wochen in Anspruch nehmen. In diesem Zeitraum ist in der Friedrich-Ebert-Straße mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Straßenverkehrsbehörde hat deshalb in diesem Bereich vorrübergehend Tempo 30 angeordnet.

Den Auftrag hat der Gemeinderat der aus Boxberg stammenden Firma Garten-Stahl GmbH zum Angebotspreis in Höhe von rund 131 000 Euro, erteilt.