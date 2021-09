Wahlbezirke wurden geändert

Walldürn. Das Bürgermeisteramt der weist im Hinblick auf die am 26. September stattfindende Bundestagswahl darauf hin, dass zur Einhaltung der Hygienevorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie das Wahllokal des Wahlbezirks Nr. 1 in Walldürn vom Rathaus, Hauptstraße 27 in das Jugend- und Kulturzentrum, Würzburger Straße 5 verlegt wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ferner wurden aus organisatorischen Gründen gegenüber der letzten Parlamentswahl in nachfolgenden Bereichen Änderungen in der Zuordnung zu Wahlbezirken vorgenommen:

Bisher Wahlbezirk 1 (Rathaus), neu Wahlbezirk 5 (Verwaltungsgebäude Schloss, Burgstraße 3): Bereiche östlich der Haupt- und Miltenberger Straße sowie nördlich der Seestraße bis zur B 47 („Klein-Frankreich“, Teilabschnitte der Haupt-, Miltenberger, See- und Marsbachstraße, Manggasse, Breites Gäßchen).

Bisher Wahlbezirk 4 (Haus der offenen Tür – HdoT), neu Wahlbezirk 1 (Jugend- und Kulturzentrum, Würzburger Straße 5): Bereiche südöstlich der Würzburger Straße und B 27 (Aussiedlerhöfe, Am Kuchenbrunnen, Wohngebäude Würzburger Straße in der Nähe der Stadtwerke)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Wahlberechtigten sollen beim Aufsuchen des Wahllokals zur Stimmabgabe am Wahltag auf die in der persönlichen Wahlbenachrichtigung angegebene Adresse des Wahlraumes achten.