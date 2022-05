Vorstandsteam führt den VfB

Altheim. Berichte, Wahlen und Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung des VfB Altheim im Sportheim auf der Tagesordnung. Vorsitzender Martin Knörzer ging zu Beginn seines Rückblickes auf die vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen des Vereins ein.

Im Januar 2021 fand die Après-Ski-Party zum ersten Mal nicht statt. Auch 2022 fand, aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, die Après-Ski-Party nicht statt. Immerhin konnte im Juli das Sportfest „light“ stattfinden, welches sehr gut von der Bevölkerung angenommen wurde.

Flutlicht erneuern

Das Flutlicht auf dem Hauptplatz muss unbedingt erneuert werden, da unter anderem wegen des Schiedsrichtermangels immer wieder Spiele abends durchgeführt werden. Diese Spiele kann der VfB Altheim derzeit nicht durchführen, weil das Fluchtlicht dafür nicht ausreichend ist. Außerdem haben die aktuellen Lichter einen sehr hohen Energieverbrauch. Der VfB hat in energetischer Sicht durch die Photovoltaik- und Solaranlage bereits viel für seine grüne Bilanz beigetragen und möchte dies durch die neuen LED-Fluchtlichter weiterführen. Es konnte im vergangenen Jahr nun endlich eine Vereinbarung mit der Stadt Walldürn getroffen werden. Die Finanzierung der Erneuerung des Fluchtlichts wird unter anderem durch das Crowdfunding der Volksbank Franken eG gesichert.

In Vertretung für die Schatzmeisterin Kristina Müller stellte der Vorsitzendende Martin Knörzer den Bericht über die finanziellen Angelegenheiten des Vereins vor. Die Kassenprüfer Rainer Benz und Reinhardt Juschkat bescheinigten dem Verein eine ausgezeichnete Vereins- und Kassenführung.

Der Spartenleiter der Fußballabteilung Thorsten Frank sagte, bei der AH des VfB Altheim war auch das Jahr 2021 über weite Strecken geprägt von der Corona-Pandemie. Spiele wurden keine ausgetragen. Aktuell steht die 1. Mannschaft des VfB mit 56 Punkten und 68:30 Toren auf dem 6. Platz. Die Trainingsbeteiligung liegt im Schnitt bei 13 Spielern pro Einheit. Dies könnte besser sein, durch viele Verletzte und corona-bedingte Ausfälle, war das aber kaum möglich, so Frank.

Mit der 2. Mannschaft befindet sich der VfB Altheim immer noch in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Hettingen. Die Verletzungssorgen der ersten Mannschaft machen sich natürlich auch hier bemerkbar. Hier wurden in der Qualifizierungsrunde dieses Jahr drei Spiele ausgetragen. In der Abschlusstabelle belegte die Mannschaft den 13. Platz. In der Platzierungsrunde wurden bisher zwei Spiele ausgetragen. Das erste wurde mit 10:5 gewonnen und das zweite musste mangels Spielern abgesagt werden.

Im Jugendfußball setzt der VfB weiterhin auf die sehr gute Zusammenarbeit mit den Vereinen Schlierstadt, Eberstadt und Götzingen, wusste der stellvertretende Jugendleiter Christian Müller zu berichten. Lediglich im Bambini-Bereich mit 15 Spielern ist man noch eigenständig. Beim Kinderturnen, der Damenriege 1 sowie auch bei der Damenriege 2 konnten nur sehr wenige Turn-Einheiten abgehalten werden. Nach dem Start in diesem Jahr war das Kinderturnen sehr gut besucht.

Einschränkungen durch Pandemie

Auch bei der Männergymnastik konnten aufgrund der Pandemie nicht die Übungsstunden wie üblich abgehalten werden, so Übungsleiter Reinhard Juschkat. Die Männergymnastikgruppe ist weiterhin offen für neue Mitglieder.

Beim Taekwondo gab es, aufgrund der Schließung der Taekwondo-Abteilung in Buchen, mehrere neue Mitglieder. Seit kurzer Zeit interessieren sich verstärkt Kinder und Jugendliche für das Kickbox-Training. Für den Sommer ist ein Trainingscamp mit Grundschultechniken, Stock- und Messerkampf sowie Selbstverteidigung geplant.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden langjährige aktive und passive Mitglieder ausgezeichnet. Für zehn Jahre aktives Fußballspielen wurden Stefan Czerny und Oliver Fitterling mit der silbernen Spielernadel geehrt. Mit der Verdienstnadel in Gold (20 Jahre Ehrenamt) wurde Ilona Ballweg geehrt. Mit der Treuenadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Elsbeth Bäuerle, Jessica Holderbach, Thorsten Kirchgessner, Barbara Klein, Patrick Maier, Karola Ruppert, Mathias Strambace, Gabriele Thiele und Martina Weber ausgezeichnet.

Mit Gold für 40 Jahre Joachim Kempf, Rolf Rödel und Rainer Schönbein.

Im Anschluss bat Ortsvorsteher Mühling die Versammlung um Entlastung des Vorstands, welche auch einstimmig erfolgte. Die Neuwahlen folgten. Bei der letzten Jahreshauptversammlung wurde bereits die Neufassung der Vereinssatzung beschlossen. Der grundlegende Unterschied zur bisherigen Satzung ist, dass es in Zukunft keinen Vorsitzenden mehr gibt, sondern ein Vorstandsteam von maximal fünf Personen. Der bisherige Vorsitzende Martin Knörzer stand nicht zur Wiederwahl. Er legte sein Amt nach 28-jähriger Amtszeit nieder.

Als Vorstandsteam stellten sich Kathrin Fitterling, Thorsten Frank, Johannes Hemberger und Christian Müller zur Wahl auf. Dieses Vorstandsteam wurde einstimmig gewählt. Ab hier übernahm Johannes Hemberger für das neue Vorstandsteam die Leitung der Jahreshauptversammlung. Als Beisitzer wurden Benedikt Brügner, Helmut Kappes, Martin Knörzer, Marietta Lauer, Marco Rudolf, Daniel Sans, Josef Sans, Ralf Weber und Rainer Weber einstimmig gewählt.

Als Kassenprüfer wurden Kristina Müller und Rainer Benz einstimmig gewählt. Die Aufgaben des Schriftführers übernimmt weiterhin Kathrin Fitterling und die Aufgaben des Kassenwartes übernimmt ab nun Helmut Kappes.

Knörzer Ehrenvorsitzender

Beim Punkt „Wünsche, Beiträge und Anträge“ wurde der Antrag gestellt, dass Martin Knörzer zum Ehrenvorsitzenden gewählt wird. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Knörzer bedankte sich bei allen, die ihn bei seiner Amtszeit unterstützt haben und ihm immer zur Seite standen.