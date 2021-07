Vorreiter in Sachen Digitalisierung

Altheim. Die Lehrkräfte und Schüler der Grundschule Altheim durften sich über die Anschaffung von elf Tablet-Computern freuen. Weitere zwölf sollen folgen, so dass jeder Schüler mit einem Gerät ausgestattet sein wird.

Als Voraussetzung für den Einsatz digitaler Medien waren im Schulgebäude zwei Kilometer Kabel verlegt worden, um alle Klassenzimmer von einem stabilen Basisstation aus mit WLAN versorgen zu können.

Rektorin Heike Knühl erinnerte bei einer Besichtigung der Räume dankbar an das Spendenprojekt „Viele schaffen mehr“ im Jahr 2019. Damals kamen 7559 Euro zusammen, um den wichtigen Grundstein für die digitale Medienausstattung der Grundschule Altheim zu legen: Vier Klassenzimmer wurden mit Bildschirmen und Lehrer-Tablets ausgestattet.

Bisherige Arbeiten und kleinere Projekte mussten mit den vorhandenen Geräten erledigt werden. Ein kleiner Anfang, der nun mit elf Schülertablets ergänzt wurde und mit zwölf weiteren Geräten, Bildschirmen und Druckern abgerundet wird.

Der von Rektorin Knühl erarbeitete Medienentwicklungsplan wurde in Kooperation mit der Stadt Walldürn umgesetzt. Die technischen Voraussetzungen sind nun erfüllt, die Lehrkräfte in diversen Fortbildungen in den vergangenen Jahren auf die jetzige vorbildliche Situation vorbereitet. Die Grundschule Altheim ist somit die erste Grundschule der Stadt Walldürn, die die geforderten Kompetenzen des Bildungsplanes in Sachen Digitalisierung und Medienbildung erfüllen kann, worüber sich neben Rektorin Knühl und den Lehrkräften auch Ortsvorsteher Hubert Mühling erfreut zeigte. dka