Walldürn. Mit dem Aschermittwoch begann die vierzigtägige Fastenzeit. Zur Vorbereitung auf das Hochfest Ostern mit den zuvor stattfindenden Heiligen drei Tagen, dem Gründonnerstag, dem Karfreitag und der Auferstehungsfeier am Abend des Karsamstag, nimmt die Kirche für diese Zeit besonders das Gebet und auch das Fasten in den Blick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Seelsorgeeinheit Walldürn bietet darüber hinaus ein spezielles Bibel-Leseprojekt unter dem Titel „Lectio Divina“ an. Die Termine zu den sieben Treffen sind fast immer dienstags am: 8., 15., 22., 29. März sowie 5., 11.(Montag) und 12. April, jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Katholischen Gemeindezentrum Walldürn in der Burgstraße 26. Der Abend schließt jeweils mit dem gemeinsamen Nachtgebet (Komplet) der Kirche ab.

Diese Bibelbetrachtungen stehen unter dem Leitthema: „Damit auch ihr glaubt“ und befasst sich dabei mit der Johannespassion sowie den Fragen nach der Botschaft der Texte für das eigene Leben. In sieben Treffen geht es Schritt für Schritt durch die Passionserzählung des Evangelisten Johannes in den Kapiteln 18 und 19. Dabei ist der erste Abend dem Johannesprolog in Kapitel 1, Verse 1 bis18 gewidmet, der als Einleitung viele Themen aufgreift, die dann in der Passion wieder vorkommen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Teilnahme ist kein Vorwissen notwendig. Es braucht nur die Bereitschaft, sich für die Begegnung mit dem Wort Gottes zu öffnen und neugierig zu sein auf die Beiträge der anderen Teilnehmenden. Man kann auch an einzelnen Treffen teilnehmen. Für die Teilnahme gelten jeweils die aktuellen Corona-Regeln. (ac)