Von der Unfallstelle entfernt

Walldürn. Ohne sich um den von ihr verursachten Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich eine bislang unbekannte Person von einer Unfallstelle in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Besitzer eines VW Tiguan hatte seinen Wagen am Freitag, gegen 18 Uhr, im Bereich einer Bäckerei am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen erheblichen Schaden an der Fahrertüre fest. Die unbekannte Person war vermutlich beim Ausparken aus einem gegenüberliegenden Parkplatz gegen das SUV gefahren und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen sollen sich unter Telefon 06281/9040 melden.

