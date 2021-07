Vom Paradiesapfel bis zum Drechsler

Gottersdorf. Das Odenwälder Freilandmuseum startet mit einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm in die Sommerferien. Am Sonntag, 1. August, findet zum letzten Mal in diesem Jahr eine Bienenführung statt. Um 14 Uhr gewährt der Museumsimker sowohl einen Blick in klassische Magazinbeuten als auch in alternative Bienenbehausungen in denen die Bienen ihren gesamten gesammelten Honigertrag des Jahres behalten dürfen. An diesem Tag ist auch ein Geopark-Ranger mit Infomaterial zum Wandern, Radfahren und die Naturentdecken im Geopark Bergstraße-Odenwald vertreten.

Teil des Geoparks

Walldürn ist Teil des Geoparks Bergstraße-Odenwald, der von der Bergstraße bis an den Untermain und die Erfa reicht. Welche geologischen und kulturgeschichtlichen Schätze und Geheimtipps in diesem Gebiet zu entdecken sind, kann an diesem Tag erkundet werden.

Am Sonntag, 8. August, dreht sich alles um die kleinen Gäste des Museums. An zahlreichen Mitmach-Stationen können Insektenhotels gebaut, Walztechnik auf Papier ausprobiert, Trinkschokolade aus Kakaobohnen selbst herstellt und alte Kinderspiele getestet oder Stockbrot gebacken werden. Um 11 und um 14 Uhr finden jeweils Marionettentheater-Vorstellungen statt. Alfred Büttner verzaubert mit seinem Korbtheater nicht nur kleine, sondern auch große Besucher.

Zwischen 13 und 15 Uhr spaziert Clown Seppelino durch das Gelände und bringt mit seinem Ungeschick die Besucher zum Lachen. Für Gartenliebhaber findet um 14 Uhr eine Führung durch den Bauerngarten statt.

Würzbüschel, „Würzbäärde“ im Odenwald genannt, können am Samstag, 14. August, gebunden werden. Traditionell werden die Sträuße an Maria Himmelfahrt in der Kirche geweiht. Danach zieren und beschützen sie für den Rest des Jahres das Haus. Kräuterpädagogin Doris Öppling stellt zunächst in einem kleinen Vortrag den Brauch und einige Kräuter und Heilpflanzen, die in dem Strauß Verwendung finden vor. Im Anschluss können bei einem Spaziergang durch das Gelände die verschiedenen Pflanzen gesucht und zu einem Strauß gebunden werden. Der Kurs beginnt um 14 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr.

Altes Handwerk steht am Sonntag, 15. August, im Mittelpunkt des Geschehens: Korbmacher, Seiler, Drechsler und Feinsattler führen ihr Handwerk vor. Auch das Flechten von Bienenkörben ist zu sehen und die Damen der Höpfinger Spinnstube führen das Spinnen von Wolle vor. Um 14 Uhr findet an diesem Tag auch der erste Kartoffelspaziergang des Jahres statt. Die Teilnehmer der Führung begutachten den Kartoffelacker und die verschiedenen alten Kartoffelsorten, die in diesem Jahr angebaut werden.

Tomatensorten zu sehen

Im Zeichen des Paradiesapfels steht der 29. August. Mehrere hundert Tomatensorten werden in der offenen Dreschhalle ausgestellt und es besteht die Möglichkeit diese auch zu probieren. Der Tomatenpapst Peter Ludwig aus Waldaschaff steht um 11 und um 14 Uhr Rede und Antwort zum Anbau von Tomaten.

Eine Anmeldung ist sowohl zur Imker- und zur Bauerngartenführung wie für den Würzbüschel-Kurs und den Kartoffel-Spaziergang zwingend unter 06286/320 erforderlich. Alle Veranstaltungen finden vorbehaltlich des Infektionsgeschehens im Neckar-Odenwald statt. In allen geschlossenen Gebäuden, an der Kasse und beim Bestellen im Biergarten ist das Tragen einer medizinischen Maske erforderlich. Änderungen werden auf der Website unter www.freilandmuseum.com und in der Tagespresse veröffentlicht. Das Museum hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. Der Biergarten ist mittwochs bis freitags von 11.30 bis 16.30 und sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

