Vocal-Ensemble „Auftakt“ zu Gast im Freilandmuseum

Gottersdorf. Das Vocal-Ensemble „Auftakt“ ist am Sonntag, 4. Juli, in der offenen Dreschhalle des Odenwälder Freilandmuseums in Gottersdorf zu Gast. Unter der Leitung von Ute Ellenberger singt es in reduzierter Besetzung und mit musikalischer Begleitung von Edi Farrenkopf internationale Lieder und Schlager, alte Gassenhauer und klassische Kanons. Das Konzert wird etwa 45 Minuten dauern. Eine Pause ist nicht vorgesehen. Anmeldungen werden per E-Mail (info@freilandmuseum.com) oder Telefon 06286/320 entgegengenommen. Bei schönem Wetter werden auch auf der Wiese vor der Dreschhalle Stühle aufgestellt. Hierzu ist keine Anmeldung erforderlich. Bild: Auftakt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1