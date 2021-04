Walldürn. Zum Abschluss der Aktion „Osterfreude“ hätte die Stadt Walldürn gerne an den Osterfeiertagen ein paar Osterneste in der Innenstadt versteckt. Aus Pandemiegründen ist dies jedoch nicht möglich gewesen. Doch der Osterhase war trotzdem fleißig. Beim Verteilen der Osternester hat er ein Ei verloren, und zwar „das goldene Ei“. Wer dem Aufruf „Findet das goldene Ei – virtuell“ folgen möchte, findet genauere Informationen dazu am Ostersonntag ab 10 Uhr unter: www.wallduern.de/eiersuche. Unter allen richtigen Einsendungen per E-Mail an sina.berberich@wallduern.de gewinnen die ersten zehn Antworten ein bunt gefülltes Osternest.

AdUnit urban-intext1