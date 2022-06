In der Bergstraße in Reinhardsachsen sollen im Baugebiet „Knorracker“ vier Bauplätze erschlossen werden. Die dafür notwendigen Kanal- und Straßenbauarbeiten haben die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt in ihrer Sitzung am Dienstag im „Haus der offenen Tür“ an die Firma Alfred Link (Walldürn) zum günstigsten Angebotspreis in Höhe von 77 226 Euro vergeben.

Reine Formsache

...