Viele Verdienste erworben

Miltenberg. Zwölf Jahre lang (von 1978 bis 1990) war er Bürgermeister von Miltenberg und engagierte sich als beliebtes Stadtoberhaupt insbesondere für die Kultur der Kreisstadt: Anton Vogel. Der Mitbegründer der deutsch-französischen Städtepartnerschaft (Miltenberg / Arnouville) starb am Dienstag, 21. Juli, im hohen Alter von 98 Jahren.

Geboren wurde Anton Vogel im früheren Landkreis Ochsenfurt in Bieberehren. Nach dem Abitur und Studium war er Jurist und Beamter im Landratsamt Miltenberg.

Im Mai 1978 wurde Vogel zum Bürgermeister der Stadt Miltenberg gewählt. Er war Kandidat der Miltenberger Wahlgemeinschaft. Für ihn war stets das menschliche Zusammenleben sehr wichtig, ebenso setzte er Prioritäten zur Förderung der Bildung, des Sozialwesens und der Kultur.

Vielfältiges Engagement

Vielfältig war sein Engagement für das kulturelle städtische Leben. In seiner Amtszeit bis zum April 1990 erfolgte unter anderem die Sanierung des Alten Rathauses und der Domkellerei, der Alten Volksschule, der Mildenburg und des Stadtmuseums. Anton Vogel war – so Bernd Kahlert, 1. Bürgermeister der Stadt Miltenberg – „ein verdienter Kommunalpolitiker, der mit großer Verantwortung, Fachkompetenz und Fleiß sein Amt ausführte“.

Anton Vogel war auch ein passionierter Orgelspieler, der die Sankt-Bruno-Medaille erhielt: gewürdigt wurden damit insbesondere die kirchenmusikalischen Ambitionen sowie seine persönlichen und kommunalen Verdienste zum Wohle der Stadt.

Der Öffentlichkeit ist Anton Vogel bis ins hohe Alter treu geblieben: gerne besuchte er Feste, Feiern und Veranstaltungen in Miltenberg. Noch 2018 war er präsent beim Neujahrsempfang der Stadt und freute sich auf das Wiedersehen mit Bekannten sowie Bürgern der Stadt. Vogel hinterlässt drei Kinder und mehrere Enkelkinder sowie weitere Angehörige. Seine Frau verstarb schon zehn Jahre (2012) vor ihm.

Seit Ende der 1950er Jahre hatte Anton Vogel seinen Wohnsitz in Bürgstadt. In den letzten Jahren lebte er wohlbehütet in einem Senioren-Wohnheim in Miltenberg .

Anton Vogel wird vielen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und des Landkreises nachhaltig in Erinnerung bleiben. rsc