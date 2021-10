Viele Tipps und Hinweise

Amorbach. Für die Schüler der elften Jahrgangsstufe am Karl-Ernst-Gymnasium fand an zwei Nachmittagen ein Bewerbungsgesprächstraining im Rahmen der Berufsorientierung statt. Es referierten Diplom-Sozialpädagoge (FH) Roland Sack, tätig in der Personalabteilung der Firma Odenwald Faserplattenwerk, unterstützt durch Carolin Kemmerer, die ebenfalls bei der OWA im Rahmen eines dualen Studiums arbeitet.

Das Bewerbungsgesprächstraining teilte sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil auf. Zur Präsentation des theoretischen Ablaufs hielt Roland Sack einen Vortrag über sämtliche Aspekte eines Bewerbungsgesprächs, das nicht erst am Tag des eigentlichen Gesprächs beginne, sondern mit der Einladung durch die Firma. Noch mehr Informationen und Tipps gab es zu Verhalten, Erscheinung, Selbstpräsentation und Reaktionen auf Fragen des Interviewers. Betont wurden vor allem auch die Dinge, die man in jedem Fall vermeiden sollte, wie etwa ein „Nein“ während des Smalltalks am Anfang des Gesprächs oder merklich fehlende Vorbereitung auf das Interview.

Beim nächsten Termin ging es um die praktische Anwendung der Tipps und Ratschläge vom Theorieteil des Trainings, weshalb der Referent und seine junge Kollegin ein verkürztes Bewerbungsgespräch für die Schüler simulierten, in dem alle bereits angesprochenen Aspekte sehr gut nachvollziehbar dargestellt wurden. Waren einige Punkte nahezu perfekt ausgeführt worden, so wurden doch auch einige Fehler absichtlich in die Konversation integriert, die die Referenten im Nachhinein mit dem aufmerksamen Publikum thematisierten. Nach einer Zusammenfassung gingen die Schüler mit der Impression eines fast echten Bewerbungsgesprächs nach Hause. Bestimmt sind sie durch das Gelernte auch besser vorbereitet auf ihr zukünftiges Berufsleben.