Viele Schuhe gespendet

Walldürn. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligte sich auch die Kolpingsfamilie Walldürn wieder an der Sammelaktion „Mein Schuh tut gut!“. Bundesweit wurden in den letzten fünf Jahren schon über eine Million Paar Schuhe gesammelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brillen und Handys abgegeben

An die Erfolge der vergangenen Jahre konnte die Sammelaktion in Walldürn auch in diesem Jahr wieder anschließen: Insgesamt 1120 Paar Schuhe wurden von der Bevölkerung für den guten Zweck gespendet. Weiterhin konnten circa 500 gebrauchte Brillen und 100 Handys gesammelt werden.

Sortieren und vermarkten

Nach Abschluss der Aktion werden die gesammelten Schuhe in Sortierwerken der Kolping Recycling GmbH sortiert und vermarktet. Der gesamte Erlös der bundesweiten Aktion kommt der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute. Ziel der Stiftung ist zum Beispiel die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozialprojekten und religiöser Bildung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2