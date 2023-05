Viele interessante Einblicke gewonnen

Walldürn. Die seit drei Jahren bestehende Bildungspartnerschaft zwischen Procter & Gamble Manufacturing Braun Werk und der Auerberg-Werkrealschule wurde auch in diesem Schuljahr wieder von beiden Seiten intensiv gepflegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Thema „Berufsorientierung“ als fester Bestandteil des Bildungsplanes der Auerberg-Werkrealschule hat das Ziel, die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Berufswahl bestmöglich zu unterstützen und ihre Ausbildungsfähigkeit zu verbessern. Im Rahmen der Bildungspartnerschaft erhielten die Schüler der Klassenstufe 8 daher mit ihrem Techniklehrer Matthias Müller die einzigartige Möglichkeit, mehrere Wochen den schulischen Technikunterricht in der Lehrwerkstatt des Unternehmens durchzuführen. Dort erhielten sie praktische Unterweisungen mit technischem Fokus und wurden somit bestens auf den Berufseinstieg vorbereitet.

Bei einer spannenden Betriebsbesichtigung wurden die Schüler von Dennis Hutter und Peter Gremminger umfassend über das Werk informiert und lernten die Firmenstruktur eines weltweit operierenden Unternehmens kennen. Ihnen wurden auch die vor Ort ausgebildeten technischen Berufsbilder gezeigt und die unterschiedlichen Entwicklungswege nach einer absolvierten Ausbildung. Zum Abschluss fertigten alle Schüler in der Lehrwerkstatt ein Werkstück aus Metall.

Mehr zum Thema Stadtbücherei Weikersheim Preise für die besten Vorleser Mehr erfahren Sportabzeichen-Ehrung für Schulen Diese Tradition ist moderner denn je Mehr erfahren

Darüber hinaus hatten mehrere Schüler der beiden neunten Klassen die Möglichkeit, ein Tagespraktikum im Braun Werk abzuleisten. Jeden Dienstagnachmittag gingen sie direkt nach dem Unterricht in die Werkstätten und erhielten dort wertvolle Einblicke und Informationen zu einer Vielzahl von Tätigkeiten rund um die dort angebotenen Ausbildungsberufe.

Sandra Fischer vom P&G-Ausbildungsteam führte mit Schülerinnen der Klassenstufe 9 und 10 „echte“ Bewerbungsgespräche. Dabei standen Fragen wie „Warum sind Sie genau die richtige Bewerberin für den Ausbildungsplatz?“ oder „Wie haben Sie sich über unser Unternehmen informiert?“ im Mittelpunkt. Die Schülerinnen bekamen alle eine individuelle Rückmeldung und somit eine wichtige Hilfestellung für zukünftige echte Bewerbergespräche.

Die Schüler konnten so auch in diesem Schuljahr enorm von der erfolgreichen Bildungspartnerschaft mit P&G profitieren. Einige gaben sogar an, sich Ende Juli bei P&G bewerben zu wollen, was in Zeiten des Fachkräftemangels sicherlich auch das Unternehmen freut.