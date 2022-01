Viele Informationen zur Haltung von Milchvieh

Neckar-Odenwald-Kreis. Unter dem Titel „Aspekte und Visionen einer zukunftsfähigen Milchviehhaltung“ veranstalten das Regierungspräsidium Karlsruhe in Zusammenarbeit mit den Landratsämtern Neckar-Odenwald-Kreis und Rhein-Neckar-Kreis sowie den Beratungsdiensten Milchviehhaltung in Buchen und Sinsheim am Freitag, 4. Februar, die diesjährige Fachtagung für Milcherzeuger. Diese findet erneut online statt. Beginn ist ab 9.30 Uhr und das Ende ist für 15.30 Uhr vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung wird der Schwerpunkt mit den Redebeiträgen von Professor Dr. Martin Elsässer und Wilhelm Wurth auf der Erzeugung betriebseigener Grundfuttermittel unter Trockenstressbedingungen liegen. Es werden dabei standortangepasste Strategien der Grünlandbewirtschaftung und kulturtechnische Maßnahmen des Feldfutterbaus aufgezeigt, die den Anbau leistungsangepasster und wiederkäuergerechter Grundfutterkomponenten in ausreichender Qualität und Quantität ermöglichen.

Zwei Fachreferenten

Die beiden Fachreferenten der Universität Hohenheim beziehungsweise des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg zeigen den Tagungsteilnehmenden dabei Wege auf, wie durch unterschiedliche Nutzungsintensitäten im Grünland und vielfältige Fruchtfolgen im Ackerbau eine Erhöhung der Resilienz der Anbausysteme gegenüber klimawandelbedingter Extremwetterereignisse erreicht werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im ersten Vortrag des Nachmittags erläutert Andreas Pelzer von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen das „Gesamtbetriebliche Haltungskonzept Rind“ und berichtet von den aktuellen Diskussionen und Ergebnissen der Borchert Kommission in den Bereichen Jungviehhaltung und Bullenmast.

Andreas Pelzer stellt im Rahmen seiner Ausführungen auch die Zielkonflikte dar, die sich aus den gesellschaftlichen Forderungen und deren Umsetzung in die landwirtschaftliche Praxis ergeben und zeigt praxistaugliche Lösungsmöglichkeiten auf.

Im Anschluss stellen die Landwirte Max Steigmiller sowie Simone Stetter-Scheck die tierwohlgerechten Stallbau- und Managementkonzepte ihrer EIP-Betriebe (Europäische Innovations-Partnerschaft) in den Bereichen Bullenmast und Kälberaufzucht vor. Hierbei wird vorrangig auf die Themen Gruppenhaltung, Stallstrukturierung, erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten sowie bauliche Gestaltungsmöglichkeiten emissionsreduzierter Außenklimabereiche eingegangen. Abgerundet wird die Fachtagung schließlich mit einer Fragerunde und Abschlussdiskussion.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Veranstaltung findet über das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderte Projekt „Netzwerk Fokus Tierwohl“ statt und ist daher für alle Interessierten kostenfrei.

Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 25. Januar unter folgendem Link möglich https://fortbildung-lazbw.lgl-bw.de/lazbw/webbasys/index.php. Die Veranstaltung wird online über das Videokonferenzportal Webex durchgeführt. Den Zugangslink sowie alle weiteren Informationen erhalten die Teilnehmenden rechtzeitig vor der Veranstaltung.