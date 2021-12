Viele Impfungen an Weihnachten

Miltenberg. Das Impfangebot im Impfzentrum Miltenberg an Heilig Abend und den beiden Weihnachtsfeiertagen war mit im Schnitt täglich über 500 Impfungen sowie insgesamt 1586 Impfungen ein voller Erfolg. Somit war das Impfzentrum an allen drei Tagen bis auf wenige Resttermine praktisch ausgebucht.

Engagiertes Team

„Mein Dank gilt dem engagierten Team des Impfzentrums Miltenberg, welches selbstverständlich und hoch motiviert auch an Weihnachten unserer Bevölkerung ein umfangreiches Impfangebot gemacht hat“, bilanziert Landrat Jens Marco Scherf: „Hervorzuheben ist auch die hohe Bereitschaft der Bevölkerung zur Impfung! Neben den zahlreichen sogenannten Booster-Impfungen haben wir auch eine spürbare Zahl von Erst- und Zweitimpfungen. Beides ist angesichts der sich ausbreitenden extrem ansteckenden Omikron-Variante ein gutes Zeichen!“

Für die Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen stehen weiterhin die örtlichen Arztpraxen nach entsprechender Terminvereinbarung zur Verfügung.

Sonderimpfaktion

Termine für eine Impfung werden im Impfzentrum Miltenberg grundsätzlich montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr angeboten. In dieser Woche öffnet das Impfzentrum am Freitag, 31. Dezember (Silvester), von 7 bis 14 Uhr. Am 1. Januar (Neujahr) bleibt das Impfzentrum geschlossen, dafür öffnet das Impfzentrum für die Sonderimpfaktion am Sonntag, 2. Januar für Familien mit Kindern von fünf bis elf Jahren.

Die Eltern registrieren hierfür ihre Fünf bis Elfjährigen wie üblich unter https://impfzentren.bayern, die anschließende Terminvereinbarung ist zunächst ausschließlich über die Servicenummer des Landratsamtes 09371/501750 von Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr und am kommenden Freitag (Silvester) von 8 bis 13 . Zweitimpftermine werden mit einem Impfabstand von drei bis sechs Wochen vor Ort vereinbart.

In der Woche ab Montag, 3. Januar, ist das Impfzentrum Miltenberg von 7 bis 22 Uhr von Montag bis Samstag inklusive Donnerstag, Feiertag Heilige Drei Könige, geöffnet. Im Bayerischen Impfzentrum des Landkreises Miltenberg ist die Registrierung zur Impfung unter www.impfzentren.bayern möglich sowie alternativ für Personen ohne Internetanschluss telefonisch unter der Servicenummer 09371/501750 an Silvester, Freitag, 31. Dezember, von 8 bis 13 Uhr, ansonsten grundsätzlich Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr, nicht am 1. Januar.