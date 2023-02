Viele Fragen gab es zur Deponie „Lindig“

Walldürn. Zu einer öffentlichen Sitzung kamen am Dienstagabend die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt zusammen. Im Mittelpunkt dieser ATU-Sitzung standen die Übernahme der Deponie „Lindig“ durch die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald AÖR (KWiN AÖR) sowie Grünanlagen und Bäume.

Zwei Bauabschnitte

Wie Bürgermeister Günther bei der Übernahme der Deponie „Lindig“ zunächst erläuterte, besteht die Deponie „Lindig“ auf Walldürner Gemarkung aus zwei Bauabschnitten. Die Stilllegung des Bauabschnitts 1 ist durch die Stadt Walldürn beim Regierungspräsidium Karlsruhe angezeigt worden. Jetzt ist geplant, dass die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald, AÖR, den Bauabschnitt 2 im Jahr 2023 übernimmt und diesen betreibt. Dieser Bauabschnitt 2.1 ist schon teilweise verfüllt, und beim Bauabschnitt 2.2 beginnt die Auffüllung.

Geschäftsführer der KWiN AÖR, Dr Mathias Ginter, stellte die weitere Vorgehensweise vor. Nachdem die Erdaushubdeponien an zwölf Standorten im Neckar-Odenwald-Kreis von den dortigen Städten und Gemeinden betrieben worden seien, sollen diese nun von der KWiN AÖR übernommen und in deren Verantwortung zurückgeführt werden. Anfang 2018 habe bereits eine GPA-Prüfung stattgefunden. Außerdem habe man einen Beschluss gefasst bezüglich der Neukalkulation der Gebühren. Im Oktober 2021 sei ein weiteres Gespräch mit den Betreibergemeinden der Bodenaushubdeponien im Neckar-Odenwald-Kreis geführt worden – mit dem Ergebnis, dass die Kreislaufwirtschaft Neckar-Neckar-Odenwald (KWiN AÖR) zum 1. Januar 2023 die Bodendeponien übernehmen soll.

Dr. Ginter zeigte auf, dass die Übernahme der Bodenaushubdeponien im Kreis rückwirkend erfolgen solle, und zwar unter Berücksichtigung standortbezogener Übernahmelösungen auf der Basis der jeweiligen Rahmenbedingungen.

Der Restbuchwert in Höhe von 158 672 Euro wurde im Zuge der Übernahme von der KWiN zum 1. Januar abgelöst, die für die Rekultivierung von der Kommune gebildete Rücklage werde in Höhe von 155 872 Euro erhält die KWiN, der Bauabschnitt 1 der Bodenaushubdeponie „Lindig“ wird durch die Kommune auf deren Kosten stillgelegt und im Rahmen des Stilllegungsverfahrens rekultiviert, und nach der Übernahme zahlt die KWiN während des Betriebs eine jährliche Pacht in Höhe von 200 Euro für den Bauabschnitt 2 der Bodenaushubdeponie an die Kommune. Dieser Vorstellung von Dr. Mathias Ginter schloss sich eine sehr rege Frage- und Diskussionsrunde an, in deren Verlauf es vor allem noch einmal um fachspezifische Detailfragen ging. ds