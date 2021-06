Viele Fragen an den Gast aus Freiburg

Walldürn. Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg besuchte das Erzbischöfliche Kinder- und Jugendheim St. Kilian. Den Blutfeiertag in Walldürn nahm der Erzbischof auch zum Anlass, die Einrichtung zu besuchen. Die Einladung erfolgte über eine ganz besondere Karte: Junge Menschen von St. Kilian nahmen im Musikstudio, welches über eine Crowdfunding-Aktion realisiert werden konnte, einen „Einladungssong“ auf.

AdUnit urban-intext1

Im Vorfeld des Besuchs tauschten sich die Kinder und Jugendlichen des „Rat der Weisen“ -Emily, Lilian, Justin, Marc, Nathan und Dave- gemeinsam mit der Direktorin und Heimleiterin Iris Hellmuth-Gurka und Jürgen Rieger über ihre Fragen an den Erzbischof aus.

Kreative Beiträge

Die Kinder und Jugendlichen des Stammhauses der Einrichtung arbeiteten nach den Pfingstferien sehr kreativ an den Beiträgen für das „Erinnerungsbuch“ für Erzbischof Stephan Burger. Dadurch entstand ein bunter Strauß an selbstgestalteten Bildern, Texten und Gedanken. Der Besuch startete mit einem Beisammensein in der Kapelle. Die Kapelle, in der auch Hausgottesdienste, religiöse Impulse oder auch Projekte wie der „Ostergarten“ stattfinden, bildete einen schönen Rahmen.

Die jungen Menschen hatten viele Fragen mitgebracht und so entwickelte sich schnell ein sehr angenehmes, interessantes und kurzweiliges Gespräch. Die Kinder und Jugendlichen interessierte beispielsweise, wie die Kindheit von Burger war, wann er sich für diesen Lebensweg entschieden hatte, mit welchen Herausforderungen er konfrontiert ist und vieles mehr. Natürlich durfte aber auch nicht fehlen, ob er ein Fußballfan ist und wie es diesbezüglich insbesondere mit dem SC Freiburg aussieht.

AdUnit urban-intext2

Einblicke in den Alltag

Der Erzbischof interessierte sich sehr dafür, wie sich das Leben in der Einrichtung gestaltet, wie es den jungen Menschen in St. Kilian geht und welche Themen sie beschäftigen. Einen Einblick in den Alltag in St. Kilian und das Leben auf einer Wohngruppe wurde im weiteren Verlauf des Besuchs in der Gruppe Sturmwolken möglich. Justin, Marc und H. Nothhelfer, Gruppenleiter der Wohngruppe, erläuterten umfangreich das Leben und Lernen in der Gruppe. Nach den vielfältigen Eindrücken aus dem Gruppenalltag war noch Zeit für ein Gespräch mit Vertretern der erweiterten Leitungskonferenz und der Mitarbeitervertretung – ein angenehmer und wertvoller Austausch.

Kistchen als Geschenk

Als Erinnerung bekam Erzbischof Burger ein schönes „Kistchen“ mit dem Erinnerungsbuch, einem selbst gebastelten Kerzenhalter und den zwei aktuellsten Ausgaben der Heimzeitung. Zwei St. Kilian-Kugelschreiber durften nicht fehlen, falls der Erzbischof irgendwann einen Beitrag für die Heimzeitung oder den jungen Menschen „einfach mal so“ schreiben möchte:

AdUnit urban-intext3

Dank galt allen Kilianerinnen und Kilianern, die diesen Besuch mit ihren Vorbereitungen und ihren Beiträgen so toll unterstützt haben.

AdUnit urban-intext4