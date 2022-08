Viele Erinnerungen ausgetauscht

Walldürn. Der Jahrgang 1941/42 traf sich am vergangenen Samstag zu einem Jahrgangstreffen und frohen Wiedersehen in Walldürn.

Zunächst stand ein gemütlicher Plausch bei Kaffee und Kuchen im „Cafe Linde“ Am Plan im Herzen der Walldürner Altstadt auf dem Programm. Dazu begrüßte Klaus Gaukel als Sprecher des Organisationsteams dieses Jahrgangstreffen der 80-Jährigen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in seiner eigenen recht humorvollen Art, das obligatorische Gruppenfoto am Kreuz Am Plan folgte.

Erinnerungen an Schulzeit

Anschließend trafen sich die Teilnehmer zu einem gemütlichen Abendessen im Gasthof „Zum Hirsch“, wo im Laufe des Abends dann noch viele Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit und auch Jugendzeit in Walldürn ausgetauscht wurden.

Dankesworte entgegennehmen durften im Laufe dieses gemütlich-geselligen Beisammenseins die im Organisationsteam mitwirkenden Jahrgangsteilnehmer, die sich in hervorragender Weise für die organisatorische Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung dieses Klassentreffens verantwortlich gezeichnet hatten.

Sehr bedauert wurde das Fehlen all der entschuldigten Jahrgangsteilnehmer.

Blumenschale aufgestellt

Der verstorbenen Schulkolleginnen und Schulkollegen gedachte man im Verlauf dieses Jahrgangstreffens mit einer Blumenschale am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof.