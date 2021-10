Viel Wissenswertes vermittelt

Walldürn. Doris Hamberger begrüßte bei sonnigem Herbstwetter auf dem Schlossplatz 26 Frauen zu einem Spaziergang durch die Walldürner Altstadt mit einem Kernsatz aus dem Leitwort der kfd: „Gemeinschaft erlebbar machen und Wissen vermitteln.“

Brunhilde Marquardt erläuterte die geschichtliche Entwicklung der Burg. Erkenntnisreich waren auch die Informationen über das von 1658 bis 1830 existierende Kapuzinerkloster und was heute noch daran erinnert.

Vorstadt hatte sich angesiedelt

Am Plan erfuhren die Frauen, dass sich hier ausgangs des Mittelalters eine Vorstadt angesiedelt hatte, die landwirtschaftlich geprägt war. Hier ließen sich auch die Handwerker nieder, die ein bäuerlicher Betrieb erforderte, wie Schmied, Wagner und Sattler.

Rundturm am Osttor unbekannt

Am Standort des früheren Südturms mit dem Buchener Tor erklärte Brunhilde Marquardt den Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer mit ihren Türmen und Toren als Aus- oder Einlass zur Stadt. Vielen war der Rundturm am Osttor, den man als Storchennest bezeichnete, nicht bekannt. Auch wussten sie nicht, wo es die erste Benzin-Tankstelle für Autos gab, oder welche Straße man früher „Unter den Linden“ nannte. Im „Goigerlishof“ nahm man das Stadt- und Wallfahrtsmuseum mit seiner Geschichte und Zukunft in den Blick. Viele konnten noch von der ehemaligen „Wachszieherei“ der Familie Ehmann berichten oder auch vom „Gasthaus zur Goldenen Rose“. Das Denkmal für die Walldürner deportierten Juden nach Gurs 1940 erinnert daran, dass keine Menschen ausgegrenzt oder gewaltsam behandelt werden sollen, und fordert auch heute auf, Unrecht beim Namen zu nennen.

Für den Abschluss des Spaziergangs war der Wallfahrtsplatz ideal. Beim anschließenden Umtrunk konnten sich die Frauen über ihre Erinnerungen und neuen Erkenntnissen gemeinsam austauschen.