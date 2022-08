Viel Spaß bei Basketballturnier

Walldürn. Unter dem Motto „Basketballturnier – Teamplaying und fairen Sportgeist beweisen“ stand bei den Ferientagen der von den Jusos des SPD-Ortsvereins Walldürn auf dem Sportplatz der Frankenlandschule veranstaltete Aktionstag für Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren. Unter der Leitung der SPD-Juso-Mitglieder Philipp Hensinger (Juso-Sprecher/Leiter des Turniers), Drilon Abazi und Erik Brunner nahmen zwölf Kinder und Jugendliche teil. Einem Aufwärmtraining schlossen sich verschiedene Trainingsformen mit dem Ball (Ballführen, Passen, Dribbling, Passzuspiel im Lauf) sowie das Üben von verschiedenen Korbwurfvarianten an, ehe man danach dann in das Basketballturnier startete. Spiel und Spaß waren stets großgeschrieben, und dass bei diesem Basketballturnier einfach alles passte, sah man auch an der guten Laune, der freudvollen Aktivität und dem tollen Engagement der Teilnehmer. s d

