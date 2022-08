Viel Betrieb auf den Plätzen des TC

Walldürn. Unter dem Motto „Der Weiße Sport– Tennis für Daheimgebliebene – Spaß am Spiel – der Tennissport“ führte der Tennisclub „Rot-Weiß“ Walldürn am Samstag im Rahmen der von der Stadt veranstalteten „Walldürner Ferientage“ einen „Tennis-Schnuppertag“ für Kinder und Jugendliche durch, der mit 31 Teilnehmern im Alter von fünf bis 13 Jahren sehr gut frequentiert war und viel Anklang und Begeisterung fand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Betreut und trainiert von TC-Jugendwart Julian Stieber sowie von den aktiven Vereinsmitgliedern Peter Dell, Marlene Bock, Ann-Kathrin Frei, Lloyd Lang, Sara Manzke, Pascal Thiry und Simon Weber konnten die Teilnehmer nach der Begrüßung durch Jugendwart Julian Stieber drei Stunden lang hineinschnuppern in die Welt des sogenannten „Weißen Sports“, selbst einmal das Racket schwingen und so erste eigene Erfahrungen mit dem Tennisschläger und der gelben Filzkugel sammeln.

Unterteilt in fünf Gruppen wurde den Teilnehmern von den den TC-Aktiven im Verlaufe des Samstagvormittags in einfacher und anschaulicher Weise Grundbegriffe und Grundkenntnisse des Tennisspiels vermittelt, angefangen vom tennisspezifischen Aufwärmtraining über die richtige Griffhaltung des Schlägers bei den einzelnen Grundschlägen und dem Aufschlag bis hin zu den einzelnen Grundschlägen wie Vorhand, Rückhand, Angriffsschläge, Volleys, Schmetterbälle und Lobs. Auf den Tennisplätzen auf der Anlage in Walldürn-Süd herrschte reger Betrieb und die Teilnehmer gingen mit der Erkenntnis, einen interessanten und erlebnisreichen sportlichen Ferientag verbracht und in der Praxis doch so manch Neues und Lehrreiches über den Tennissport erfahren zu haben. ds