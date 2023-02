Viel Arbeit für Energieversorger

Walldürn. Kundinnen und Kunden werden ihre Entlastung bei der Umsetzung der Energiepreisbremsen erhalten. Die Energieversorger arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung, es kann in einigen Fällen jedoch zunächst zu Verzögerungen kommen, so eine Mitteilung der Stadtwerke Walldürn (SWW).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Umsetzung der Energiepreisbremsen sagte SWW-Geschäftsführer Rudolf Hußlein: „Die Umsetzung der Energiepreisbremsen ist eine Mammutaufgabe, an der die Stadtwerke Walldürn GmbH und ihre IT-Dienstleister mit Hochdruck arbeiten.“ Angesichts der Preissprünge bei den Energiepreisen als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sei es wichtig, dass die Menschen und die Unternehmen entlastet werden. Diese Entlastungen müssen schnell und unbürokratisch bei den Kundinnen und Kunden ankommen.

Die Energiepreisbremsengesetze sind allerdings sehr komplex, die IT-Umsetzung für die Versorger und ihre IT-Dienstleister entsprechend herausfordernd. Daher kann es vorkommen, dass es in einigen Fällen zunächst zu Verzögerungen oder zu Fehlern in der Programmierung kommt. Diese werden im Zuge der weiteren Implementierung schnellstmöglich korrigiert. Der Anspruch der SWW ist Rechtssicherheit und Verlässlichkeit für Ihre Kundinnen und Kunden. Fest steht: Jede Kundin und jeder Kunde wird die ihnen zustehende Entlastung in voller Höhe erhalten.

Mehr zum Thema Energiekosten Dietmar Bartsch fordert Ende der Gas- und Strompreisbremsen Mehr erfahren

Mit Blick auf die IT-Umsetzung stecken die Probleme häufig in der Implementierung neu zu entwickelnder IT-Lösungen in die bestehende Software. Die Übertragung der Preisbremsen auf die verschiedenen Vertragsarten, die Berücksichtigung von Sonderfällen wie Umzüge oder Kündigungen, aber auch die unterschiedlichen Regelungen für Strom und Gas führen zu komplexem Programmierungsaufwand. Dazu kommen die umfangreichen Aufgaben für die Umsetzung der Soforthilfe im Dezember, die zwar kundenseitig abgeschlossen ist, in der internen Verrechnung aber auch jetzt noch weiterlaufen.

Hier zeigt sich: Die zwei Monate für die Umsetzung der Entlastungen sind sehr knapp bemessen. Darauf hat der BDEW die Politik immer wieder hingewiesen. Um die Preisbremsen mit der nötigen Sorgfalt umzusetzen, braucht es Zeit, die rechtlichen Anforderungen genau zu prüfen, technische Prozesse in einem Massenmarkt zu installieren, Probeläufe durchzuführen und auch noch Gelegenheit zu haben, aufgetretene Fehler zu korrigieren. Dazu kommt der hohe Aufwand der stark individualisierten Regelungen für Geschäftskunden.

Die Regelungen der Preisbremsen führen auch zu einem drastischen Anstieg der Kundenanfragen bei den SWW. Die Beratungskapazitäten im Bereich Kundenservice und Verbrauchsabrechnung sind bis an ihre Grenzen ausgelastet. Natürlich möchten die SWW die Fragen Ihrer Kundinnen und Kunden so umfassend wie möglich beantworten. Die SWW als lokaler Energieversorger geht mit der Preisbremsen-Umsetzung personell an die Grenze des Machbaren, da sie parallel hierzu weiterhin ihre eigentlichen Aufgaben als zuverlässiger Energieversorger für ihre Kundinnen und Kunden garantiert.