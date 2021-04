„Verschwörungstheorien haben keinen Platz“

Walldürn. Die Stadt ist zum wiederholten Mal Schauplatz einer Kundgebung von Kritikern der Coronamaßmaßnahmen. Die FN haben sich im Vorfeld der Veranstaltung am Donnerstag mit dem Walldürner Bürgermeister Markus Günther über das Thema unterhalten.

Herr Günther, wie stufen sie die Proteste ein? Können Sie sie nachvollziehen?

Markus Günther: Soweit die Demonstranten sich an die Bedingungen der Erlaubnis halten, muss die Versammlung akzeptiert werden. Man muss sich dieses grundgesetzlich gewährleistete Demonstrationsrecht aber auch verdienen. Dies ist aber schon zweifelhaft, wenn offensichtlich sowohl innerhalb des Aufzuges, als auch im Vorfeld Grenzen überschritten werden, wie dies in der Bewerbung der erneuten Walldürner Veranstaltung mit einem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat unseres Landrates Dr. Achim Brötel geschehen ist. Ich kann es sicherlich keinem Gastronomen oder Einzelhändler verdenken, wenn er zur Rettung seiner Existenz belastende Maßnahmen kritisiert. Diese Belastungen haben inzwischen ein Ausmaß erreicht, die vermutlich langfristige Veränderungen unseres wirtschaftlichen Umfeldes verursachen. Die Maßnahmen der Bundes- und der Landesregierungen, die das Landratsamt und wir als Ortspolizeibehörde umsetzen müssen, haben in einer Abwägung den Gesundheitsschutz der Bevölkerung im Vordergrund, der in Anbetracht der derzeitigen noch immensen Gefährdungslage höher zu gewichten ist. Und da haben krude Verschwörungstheorien, wie sie nach meinem Kenntnisstand sowohl in Posts der Gruppe „Buchen steht auf“ als auch bei den Veranstaltungen geäußert wurden, keinen Platz.

Kennen Sie die Telegram-Gruppe „Buchen steht auf“ und wie schätzen Sie manche der dort veröffentlichten Beiträge ein? Manche Posts sind ja umstritten. Und würden Sie sich eine solche Veranstaltung einmal anschauen?

Günther: Da ich zum einen Leiter der Ortspolizeibehörde bin und schon deshalb nicht völlig unbefangen bei einer solchen Demonstration teilnehmen kann und darüber hinaus mich mit dem dort geäußerten Gedankengut nicht einmal ansatzweise identifizieren kann, sehe ich persönlich keinen Mehrwert an der Teilnahme an einer solchen Demonstration. Die Telegramm-Gruppe „Buchen steht auf“ kenne ich nur aus der Medienberichterstattung der Tageszeitungen.

Plattformen wie Telegramm oder Facebook nutze ich nur sehr eingeschränkt als Informationsmedium, da mir bewusst ist, dass auf Grund der algorithmischen Verarbeitung eine objektive Meinungsbildung eher ausgeschlossen ist. Und was aus den Zeitungsberichten zu den Posts und den Leserbriefen von Zeugen des Geschehens entnehmen konnte, ist erschreckend und lässt sich nicht aus der Freiheitsliebe allein rechtfertigen. Freiheit endet dort, wo ich den Anderen durch eigenes nachlässiges Verhalten gefährde.

Landrat Dr. Brötel hat in eindringlichen Worten vor rechtem Gedankengut gemahnt, das da während der Veranstaltungen und auch in der Telegram-Gruppe verbreitet wird? Teilen Sie diese Ansicht, wie ihr Buchener Kollege Roland Burger?

Günther: Den Aufruf unseres Landrates und der anderen Unterzeichnenden kann ich uneingeschränkt mittragen. Allein schon das Youtube-Video und die damit zusammenhängenden Aufrufe haben eine solche erschreckende Machart, dass es leicht auf die tatsächlichen Absichten und Hintergründe der Verfasser Rückschlüsse erlaubt.