Vereinte Kräfte retten den See

Gottersdorf. Der Gottersdorfer See, neben dem Freilandmuseum, ist einer der pittoresksten Flecken Wasser und Erde der Wallfahrtsstadt. Als Eigentum der Stadt Walldürn wird das ehemalige Karpfengewässer des Klosters Amorbach vom Angelsportverein Gottersdorf 1985 gepflegt und bewirtschaftet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstagabend trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im „Landgasthof Linde“ in Gerolzahn.

In seinem Rechenschaftsbericht lobte der Vorsitzende Thomas Spilak das freundschaftliche Miteinander im Verein und hieß ein Ehepaar als neue Mitglieder willkommen. Spilak freute sich, dass es aufgrund einer Sondererlaubnis der Stadt zwei ukrainischen Jugendlichen, zurzeit Gäste in Rippberg, nun möglich ist, am See kostenlos zu angeln.

Mehr zum Thema Im Rathaus Blumen-Bärbele als Glücksfee Mehr erfahren Mitgliederversammlung Sportgemeinde ’73 bereichert das Leben in Walldürn Mehr erfahren Förderbescheid übergeben Rund 300 000 Euro für die Flurneuordnung Mehr erfahren

Kassier Hardy Gebert zeigte die positiven Finanzen des Vereins auf, wonach die Kassenprüfer seine ordnungsgemäße Haushaltsführung bestätigten.

Gewässerwart Markus Link berichtete über die Situation des Gewässers während der zurückliegenden Monate. Dies war im Hochsommer äußerst kritisch geworden, nachdem eine Uferleckage beim Mönch zu einem Wasserverlust von über 50 Zentimeter Füllhöhe geführt hatte.

Durch intensive engmaschige Zusammenarbeit mit der Stadt Walldürn und anderer Beteiligter, gelang es den Gewässerwarten und dem Vorstand, über die kritische Zeit von Sommerhitze außen und Sauerstoffmangel im Wasser hinweg zu kommen. Sogar Minister Peter Hauk in seiner Eigenschaft als regionaler Landtagsabgeordneter hatte sich eingeschaltet und Unterstützung zur Rettung des Sees und seiner tierischen Bewohner angeboten. Inzwischen hat sich der Wasserstand im See weitgehend erholt.

Für das kommende Frühjahr ist geplant, den Wasserauslauf so umzubauen, dass eine generelle Erhöhung des Wasserstandes im See um zehn Zentimeter erreicht wird. Das entspricht einem zusätzlichen Wasservolumen von rund zweitausend Kubikmeter – etwa 100 Tankwagen voll. Höher könne der Wasserstand nicht eingestellt werden, erläuterte Link, weil die Überflutung von Naturschutzgebieten am Ufer im Norden und Osten des Sees verhindert werden müsse.

Im Namen des Vereins dankte Markus Link, sprach im Namen des Vereins die Anerkennung für die tatkräftige Hilfe bei der Bewahrung des Sees vor dem Umkippen im Sommer an Firma Brandel-Bau, Tauberbischofsheim, Firma Geider Kanalsanierung, Walldürn, Link-Bau, Walldürn, der Freiwilligen Feuerwehr Gottersdorf, allen Verantwortlichen der Stadtverwaltung, der Kläranlage sowie der Ortschaftsverwaltung Gottersdorf und auch Minister Peter Hauk.

Im Anschluss an die Berichte der Warte, wurde der Vorstand von den Vereinsmitgliedern entlastet.

Spilak verkündete den Termin zur Adventsfeier des Vereins am 3. Dezember, um 18 Uhr im „Gasthof Schieser“ in Gottersdorf. Rund drei Wochen später wird der Angelsportverein Interessierten wieder frisch geräucherte Forellen anbieten.

Im Rahmen der Versammlung wurden drei Vereinsmitglieder für die besten Angelerfolge im Jahr 2021 geehrt: Kurt Meidel (Platz 3), Engelbert Kötter (Platz 2) und Markus Link (Platz 1). kö