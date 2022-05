Vereinswelt liegt ihm am Herzen

Walldürn. Seinen 90. Geburtstag feiert an diesem Mittwoch Edwin Dörr im AWO-Wohn- und Pflegezentrum „Maria Rast“. Der Jubilar ist in acht Vereinen Gründungsmitglied, in vielen anderen trug er lange Zeit an vorderster Front Verantwortung.

Edwin Dörr erblickte in Walldürn am 25. Mai 1932 das Licht der Welt. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Schuhmacherlehre. Bei der Deutschen Bahn in Stuttgart wurde er 1952 eingestellt. Von 1952 bis 1968 war er beim Gleisbauzug beschäftigt. Die Gleiswerker- und Gleisbauerprüfung legte er bei einem Lehrbauzug in Braunschweig ab. 1959 wurde er in den Innendienst berufen, wo er als Einkäufer, Küchenchef und Auszahlungsbeamter sowie zwölf Jahre lang als Personalratsvorsitzender aktiv war.

Edwin Dörr feiert an diesem Mittwoch seinen 90. Geburtstag. © Bernd Stieglmeier

1968 kehrte Dörr nach Walldürn zurück, wo er bei den Stadtwerken die Verrechnungsstelle für Strom, Gas, Wasser, Kanal, Müll sowie für die Großabnehmer übernahm. 1985 wechselte er zur Stadt. Dort stand er mehr als zwölf Jahre im Personalrat seinen Mann. 1977 übernahm er zusätzlich den Einkauf und die Rechnungsstellung für die Nibelungenhalle und war somit für viele Jahre „Hallenwirt“.

Es gibt kaum einen Walldürner Verein oder eine Vereinigung, die Edwin Dörr nicht als Beitragszahler oder Funktionär in ihren Listen stehen hat. Bereits 1984 wurde er für seine 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden ihm viele weitere Ehrennadeln in Gold, Silber und Bronze verliehen.

Die Liste der Vereine ist lang, ebenso auch die Zeit der Aktivitäten. Edwin Dörr ist Gründungsmitglied und war zehn Jahre lang 2. Vorsitzender des Sportrings. Vier Jahre lang fungierte er als Vorsitzender des TV, und in den Gründungsakten findet man den Namen von Edwin Dörr beim SV Fortuna, beim Damenfußballclub SV Seckach-Klinge, bei der Odenwälder Trachtenkapelle, beim Reitclub Auerberg, wo er Vorsitzender sowie Schriftführer und Kassier war, beim Freizeitsportverein, bei der Eintracht und beim Förderverein der Eintracht. Als ordentliches Mitglied war bzw. ist er beim FC Kickers, beim Siedlerbund, bei der FG „Fideler Aff“, beim Turnverein, beim Musikverein Altheim, beim MSC und bei der ehemaligen Reichsbund-Ortsgruppe und heutigen SoVD-Ortsgruppe (wo er zeitweise stellvertretender. Bei der Bürgervereinigung steht er ebenfalls in den Gründungsakten und arbeitete dort lange Jahre im Vorstand mit. Ferner ist er seit über dreieinhalb Jahrzehnten Mitglied im Heimat- und Museumsverein.

Gründungsvorsitzender ist er ferner beim SV Fortuna, dessen Geschicke er bis zur Fusion der Walldürner Fußballvereine 1993 lenkte. Für Edwin Dörr war das „Verschwinden“ der „Fortuna“ aus der Sportwelt der Region eine schmerzhafte Angelegenheit. Gleichzeitig ist er aber auch Gründungsmitglied der aus der Fusion hervorgegangenen Eintracht 93, wo er heute den Titel eines Ehrenvorsitzenden trägt.

Die FN schließen sich den sicherlich zahlreichen Gratulanten an – und wünschen Edwin Dörr zu seinem Ehrentag alles Gute. ds

