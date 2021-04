Walldürn. Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Freitag eine Fahne von einem Mast in Walldürn. Zwischen Donnerstag, gegen 22 Uhr, und dem Folgetag, gegen 10 Uhr, stahlen die Täter die USA-Flagge vor den sogenannten „Fliegerstübchen“ am Verkehrslandeplatz in der Waldstetter Straße.

