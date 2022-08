Urnenfelder werden erweitert

Glashofen/Gerolzahn. Bei der Sitzung des Ortschaftsrates standen vor zahlreichen interessierten Mitbürgern beider Ortschaften zwei wichtige Punkte auf der Tagesordnung: zum einem die Friedhofsneugestaltung der Urnengräber in Gerolzahn und Glashofen sowie die 750 Jahr-Feier von Glashofen und 50 Jahre Kindergarten Sankt Wendelin.

Fünf weitere Urnengräber

Zunächst beschloss der Rat einstimmig, auf dem Gerolzahner Friedhof zu den zehn bestehenden Urnengräbern fünf weiter Urnengräber einzurichten sowie einen Zugangsweg zu den Gräbern zu errichten. Die Betonrabatte sollen am Bestand angepasst werden, so dass Rollator- und Rollstuhlfahrer ungehindert zu den Gräbern kommen können. Ferner wolle man die Friedhofshecke von Grund auf sanieren.

Vorgeschlagen habe man für den Friedhof in Glashofen, aus drei nebeneinanderliegenden ehemaligen Tiefgräbern neun Urnengräber doppelseitig zu errichten. Zwischen jeweils zwei Urnengräbern soll es einen Zugangsweg zu den da hinter liegende Gräbern geben.

750-Jahr-Feier

Zwei der wichtigsten Höhepunkte für 2023 werden die 750 Jahr-Feier sowie wie die Feiern zum 50-jährigen Bestehen des Kindergartens Sankt Wendelin sein. Die Feierlichkeiten beider Jubiläen fangen am Samstag, 29. April, mit dem Stellen des Maibaums durch die Einsatzabteilung Glashofen an. Am Abend folgt dann der Festakt auf dem Dorfplatz. Am Sonntag, 30. April, und Montag, 1. Mai, steht der „Tag des Dorfes“ auf dem Programm, wobei Sonntagabend ein Musikfestival für alle stattfinden wird. Weiter wird es an beiden Tagen einen Tag der offenen Tür und Ausstellung von verschiedenen Unternehmen der Walldürner Höhe geben. Ferner sind eine Oldtimer-Show und eine Bilderausstellung zu den Festlichkeiten geplant. hape