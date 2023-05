Unterstützung für den Wiederaufbau

Walldürn/Rippberg. Viele Menschen in der Region bewegte der verheerende Brand Ende Januar auf dem Ponyhof in Rippberg.

Mit einem Großeinsatz der Feuerwehr konnte damals das schlimmste verhindert werden, und Mensch und Tier konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Spendenbox aufgestellt

Auch das Zapfsäulen Team der Esso-Station Spieler in Walldürn wollte mit einer Spendenaktion der Familie Block, die den Ponyhof führt, unterstützen. An der Esso Tankstelle wurde eine Spendenbox aufgestellt, es wurde ein Betrag von 500 Euro gesammelt. Dieser wurde nun an die Familie Block überreicht.

Mittlerweile haben die Familie Block sowie die Schwester Brigitte Mehl vom Gasthof Linkenmühle, den Schock annähernd überwunden. Sie schauen optimistisch nach vorne in die Zukunft und hoffen, den Schaden weitgehend von der Versicherung ersetzt zu bekommen, was bislang aber noch aussteht. Nach wie vor gleicht das Gelände der abgebrannten Stallungen und Scheune einer riesigen Baustelle.

Die Familie Block zeigte sich bei der Übergabe sehr bewegt über die überreichte Spende und die damit dokumentierte Unterstützung und dankte nochmals allen Menschen, Vereinen und Firmen, die sie in Ihrer Not in den vergangenen Wochen nicht allein gelassen haben. ds