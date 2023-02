Unterstützung des Odenwald Hospiz in Walldürn ist Herzenssache

Viele haben es in der Weihnachtszeit vermisst: das prunkvoll dekorierte „Dürmer Amerika-Haus“. Die Besitzer Ariane und Jürgen Weckbach haben sich schweren Herzens aufgrund der Energiekrise dazu entschieden, ihr Haus in der Weihnachtszeit nicht zu beleuchten. Ohne das geschmückte Haus war es ihnen aber auch nicht möglich, wie seit 2019 mit der Spendenbox für das Odenwald Hospiz in Walldürn zu

...