Unternehmen vor Ort kennenlernen

Walldürn. Die Ausbildungsmesse der Fränkischen Nachrichten „Zukunft Karriere Ausbildung“ findet am Mittwoch, den 15. März, in der Nibelungenhalle in Walldürn statt. Dabei haben angehende Auszubildende die Möglichkeit, sich über verschiedene Ausbildungsberufe in der Region zu informieren. Der Vorteil der Messe ist, dass die Teilnehmer direkt in Kontakt mit Unternehmen der Region treten und mehr über deren Ausbildungsmöglichkeiten erfahren können. Außerdem sind Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens vor Ort, mit denen die angehenden Auszubildenden Gespräche führen und Fragen zum Ausbildungsberuf stellen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Messe startet um 9.30 Uhr und endet um 15 Uhr. Für ein musikalisches Rahmenprogramm sorgt DJ Chainsaw.