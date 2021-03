  Unter Drogen Auto gefahren

Walldürn/Neckargerach. Ein 27-Jähriger und ein 26-Jähriger stehen in dem Verdacht unter dem Einfluss

von Drogen ein Pkw geführt zu haben. Am Montagvormittag befuhr der 27-Jährige

mit seinem Seat die Bundesstraße 37 zwischen Binau und Diedesheim. Gegen 10.30

Uhr kontrollierte eine zivile Streifenwagenbesatzung den Mann und seinen Wagen.

Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von

Drogen stehen könnte. Daraufhin ging es für den 27-Jährigen in Begleitung der

Beamten zu Blutentnahme ins Krankenhaus. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in Walldürn.

Polizisten kontrollierten gegen 0.45 Uhr einen 26-Jährigen mit seinem Fiat in

der Dr.-Trautmann-Straße. Während der Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen

einer aktuellen Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung der

Beamten und verlief positiv. Anschließend musste der Fahrer ebenfalls zur

Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern die Bluttestergebnisse positiv auf Drogen verlaufen, müssen die beiden

Fahrer mit einer Anzeige und Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnisse rechnen.

