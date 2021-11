Reinhardsachsen/Storchhof. Zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw kam es am Freitagnachmittag auf dem Verbindungsweg zwischen Reinhardsachsen und dem Storchhof. Nach Angaben der Polizei wurde eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie war in einer Kurve von der Straße abgekommen und in einen tieferen Graben gefahren. Weil sich der Unfall genau auf der Landesgrenze zu Bayern ereignet hat, waren sowohl bajuwarische Rettungskräfte als auch solche aus Baden-Württemberg im Einsatz. Genaue Angaben über die Unfallursache konnte die Polizei vor Ort noch nicht machen. mf/Bild: Michael Fürst

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1