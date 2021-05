Unbekannte zerkratzen BMW

Walldürn. Schäden von rund 3000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem in Walldürn geparkten BMW. Der Besitzer stellte den Wagen am Sonntag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Mainzer Ring ab. Als er am Montagmorgen gegen 8 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte der Besitzer, dass sein Auto in seiner Abwesenheit von einer unbekannten Person beschädigt wurde. Die linke Fahrzeugseite sowie die Motorhaube wurden mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Bereits in den vergangenen Wochen wurde im Mainzer Ring und in der Keimstraße zweimal derselbe VW mit ähnlichen Kratzspuren beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollen sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, melden.

