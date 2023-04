Unabhängiger Kandidat Meikel Dörr startet bürgernahen Wahlkampf

Walldürn. Der 43-jährige Verwaltungsfachwirt Meikel Dörr aus Walldürn verkündet als unabhängiger Kandidat seine Bewerbung für die Wahl zum Bürgermeister der Wallfahrtsstadt (wir berichteten). In einer Pressemittteilung informiert der aktuelle Leiter der Stabstelle Bürgermeister über seine Beweggründe: „Ich bewerbe mich aus voller Überzeugung und Hingabe für meine Heimatstadt. Ich weiß: Unser Walldürn kann mehr“, betont Meikel Dörr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Bürgermeister möchte er seine Ideen und die Anliegen der Einwohner in der Walldürner Kernstadt und den Ortsteilen mit fachlicher Kompetenz und Leidenschaft angehen. Dabei ist ihm die Bürgernähe ein besonders wichtiges Anliegen.

„Um die gesamte Stadt weiterzubringen, werde ich die Bevölkerung, den Gemeinderat als politisches Gremium und die Stadtverwaltung enger miteinander verbinden. Wir werden Zukunftskonzepte parteiübergreifend gestalten“, führt Meikel Dörr aus.

Mehr zum Thema Zwei Kandidaten Meikel Dörr bewirbt sich um Bürgermeisteramt in Walldürn Mehr erfahren Bürgermeisterwahl Meikel Dörr bewirbt sich um Amt Mehr erfahren

Für ein zukunftsstarkes Walldürn sieht er es als wichtig an, Kernstadt und Ortsteile gemeinsam effizient weiterzuentwickeln. Dabei möchte er neben dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, sich einzubringen.

„Als Vereinsmensch und Familienvater kann ich mich gut in die unterschiedlichsten Themen hineinversetzen. Die Menschen vor Ort wissen am besten, wo in unserer Stadt und den Ortsteilen der Schuh drückt. Ich bin bereit, allen zuzuhören und sehe mich als Ansprechpartner der Bürgerschaft auf Augenhöhe“, ergänzt Meikel Dörr.

Seinen beruflichen Werdegang startete der Kandidat mit einer Verwaltungsausbildung bei der Bundeswehrverwaltung in Walldürn. Nach Tätigkeit in Stuttgart und Külsheim wechselte er im Herbst 2001 in die Stadtverwaltung seiner Heimatstadt Walldürn.

Inzwischen blickt er mit Stolz auf mehr als 21 Jahre „Rathauserfahrung“ zurück. Dabei hat er sich unter anderem Know-how in den Bereichen des Haupt- und Ordnungsamtes, der Bauverwaltung sowie dem Finanzwesen angeeignet. In dieser Zeitspanne war er außerdem stellvertretender Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn und nutzte die Möglichkeit eines berufsbegleitenden Studiums zum Wirtschaftsförderer (VWA).

In seiner aktuellen Tätigkeit im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Walldürn, setzt er seit knapp vier Jahren auf eine volksnahe Kommunikation. Zusätzlich ist er mit der Wirtschaftsförderung des Verbandsindustrieparks Walldürn (VIP) betraut. Mehr digitale Prozesse und Anwendungen sieht er als einen Schlüssel für erfolgreiche Verwaltungsarbeit.

„Mein Ziel ist es, mit Erfahrung und Kompetenz gute Ideen aller Richtungen aufzugreifen und diese mit Handlungswillen und bürgernaher Kommunikation voranzutreiben.“ Deshalb appelliert Dörr an die Bevölkerung: „Ich habe den Mut zu handeln. Lassen Sie uns Walldürn miteinander gestalten.“