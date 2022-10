Miltenberg/Walldürn. Bei der Westfrankenbahn stehen drei große Baumaßnahmen an, die dazu führen, dass ab Fahrplanwechsel im Dezember die Kapazität der Westfrankenbahn vergrößert wird, weil schneller gefahren werden kann. Diese Verbesserung bei der Streckengeschwindigkeit wird sich positiv auf den Verkehr auf der Maintal- und Madonnenlandbahn auswirken.

Im Bereich Miltenberg-West und der Mainbrücke finden dazu umfangreiche Arbeiten an den Gleisen und Weichen statt. Zusätzlich werden die Signalanlagen erneuert, um im Bahnhof Miltenberg mit höherer Geschwindigkeit fahren zu können. In Amorbach werden zwei Weichen erneuert; zudem finden Schweiß- und Stopfarbeiten am Gleiskörper satt.

Die Baumaßnahmen werden am 7. November beendet sein und die Anlagen in Betrieb gehen. Um die Auswirkungen für die Kunden so gering als möglich zu halten, werden die Bauarbeiten während einer gebündelten Sperrung durchgeführt. Die Vorarbeiten laufen bereits – für den Bereich Miltenberg schon seit dem Frühjahr.

14,4 Millionen Euro Kosten

Die Kosten für die Maßnahme in Miltenberg West belaufen sich insgesamt auf 1,4 Millionen Euro. Während der Bauarbeiten kann kein Zugverkehr stattfinden. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) wird unter anderem eingerichtet: Am Wochenende, 4. und 5. November, wird der in Obernburg-Elsenfeld beginnende Schienenersatzverkehr zusätzlich auf den Abschnitt Miltenberg-Wertheim erweitert.

Von Samstag, 29. Oktober, bis Sonntag, 6. November, werden – bedingt durch diese Baumaßnahmen – die Züge zwischen Miltenberg und Walldürn durch Busse ersetzt.