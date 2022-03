Übungsstunden beim TV sind stark gefragt

Walldürn. Zu einer Turnratsitzung trafen sich die Mitglieder des erweiterten Turnrates des TV Walldürn im TV-Turnerheim. Der Vorsitzende Leo Kehl stellte erfreut fest, dass das Vereinsgeschehen beim TV trotz einer nach wie vor kritischen Corona-Lage allmählich wieder ein wenig in geregelte Bahnen gelenkt werden kann.

Sein Dank galt allen Mitgliedern des Vorstandes sowie allen Abteilungs- und Übungsleitern für deren großartiges Engagement in Zeiten wie dieser Pandemie. Nicht zuletzt auch Dank all dieser Ehrenamtlichen könne man dem Sport- und Übungsbetrieb mit und nach Corona mit großem Optimismus entgegenblicken, denn alle Trainings- und Übungsstunden seien nach wie vor gut und stark nachgefragt.

Ein wenig Sorge bereite dem Verein aufgrund einiger fehlender Übungsleiter die ordnungsgemäße Durchführung des Übungsbetriebs innerhalb der ausgelagerten Abteilung in Waldstetten, der Wassergymnastik und bei den Senioren.

Sorgen bereite weiter die Pflege des Rasen-Faustballplatzes am Auerberg nach einem Totalschaden des dort bisher zum Einsatz gekommenen Rasenmäher-Traktors. Organisatorische Details wurden mit Blick auf die Generalversammlung des TV am Freitag, 20. Mai, besprochen.

Beim Punkt „Jahresplanungen 2022“ teilte der Abteilungsleiter der American-Football-Abteilung „Silverbacks Walldürn“ die Termine für die sechs Heimspieltage der „Silverbacks“ in der Kreisoberliga Baden-Württemberg auf der Sportanlage des Sportzentrums Walldürn-Süd“ mit: am 23. April, am 8. Mai, am 21. Mai, am 28. Mai, am 2. Juli und am 13. August.

Am 29. April nehmen Vorstandsmitglieder am Sportkreistag des Sportkreises Buchen in Hardheim teil, und im Juli soll die Ehrungsveranstaltung des BSB-Sportkreises Buchen - sofern es die Corona-Situation zulässt – im „Haus der offenen Tür“ stattfinden. Leo Kehl sagte, man sei bereits an der Planung des 2023 anstehenden Vereinsjubiläums 175 Jahre TV 1848 Walldürn. ds

