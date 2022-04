Übergang von Schule zu Beruf meistern

Walldürn. Für die Schüler der Frankenlandschule ist die Berufsorientierung in Zeiten der Pandemie nicht einfach. Betriebsbesichtigungen und Praktika sind nicht möglich, der Studienorientierungstag findet nur online statt – und selbst Bewerbungsgespräche müssen per Zoom-Konferenz bestritten werden. Trotz aller Veränderungen ist das Ziel der vielfältigen Angebote zur Berufsorientierung an der Frankenlandschule, dass am Ende der Schulzeit alle Schüler wissen, wie es weitergeht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kooperationspartner unterstützen

Bei diesem Prozess unterstützt die Frankenlandschule ihre Schüler durch vielfältige Angebote, damit sie den Übergang zwischen Schule und Beruf meistern. Bereits durch die unterrichtlichen Angebote in der Juniorenfirma „Seal“, die die Cafeteria der Schule betreibt, oder in den zwei Übungsfirmen erhalten Schüler konkrete Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Darüber hinaus hat Oberstudienrat Udo Volk, die Fachkraft für Berufsorientierung an der Frankenlandschule, für jede Schulart ein Berufsorientierungskonzept erarbeitet. Dabei wird die Schule von vielen externen Kooperationspartnern unterstützt.

So werden die Schüler von Berufsberatern der Agentur für Arbeit betreut, um ihnen beim Aufbau eines beruflichen Selbstkonzepts zu helfen und ihnen Informationen über Berufe und Berufsfelder zu geben. Die Informationen durch Oberstudienrat Volk über stattfindende Lehrstellenbörsen in der Region stellen eine weitere Hilfe dar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geplant ist auch, die Zusammenarbeit mit einem weiteren Kooperationspartner der Frankenlandschule, der IHK Rhein-Neckar, die zusammen mit der AOK regelmäßig den „Tag der beruflichen Orientierung“ durchführt, wiederaufzunehmen. Hier bekommen die Schüler von Ausbildungsbotschaftern aus Betrieben der Region wertvolle Informationen aus der Praxis und Tipps zum Bewerbungsverfahren.

Informationsveranstaltungen der Dualen Hochschule Mosbach und der Hochschule Aschaffenburg mit ihrer Außenstelle in Miltenberg sprechen vor allem Schüler des BKII und der Oberstufe an. Möglicherweise kann der nächste Termin auch wieder in Präsenz stattfinden, um sich vor Ort einen Überblick über verschiedene Studiengänge zu verschaffen und an Probevorlesungen teilzunehmen.

Damit bietet die Frankenlandschule ihren Schülern über den Unterricht hinaus ein vielfältiges, hochwertiges und nicht von einseitigen Interessen geprägtes Unterstützungsangebot in ihrem Prozess der Berufsorientierung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3