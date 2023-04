Über Trauer und Loslassen

Walldürn. Gemeinsam laden die Löwenlichtspiele und der BücherLaden in Walldürn am Sonntag, 23. April, zu einer Gratis-Vorstellung ein. Gezeigt wird an diesem Vormittag um 11 Uhr der Kurzfilm „Karl“ mit Charles Brauer in der Hauptrolle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darin spielt der bekannte Schauspieler (einer großen Fan-Gemeinde auch als Tatort-Kommissar bekannt) einen Bootsbauer im Ruhestand. Als ein initiativloser Rentner ist er mit seinem ritualisierten Alltag beschäftigt. Ein Spendenaufruf für Altkleider bricht seine Routine. Der Rentner möchte die Kleidung seiner verstorbenen Frau spenden, doch diese Aufgabe zwingt ihn dazu, sich mit dem Verlust und seiner Einsamkeit auseinanderzusetzen.

Während er in seiner Stagnation gefangen bleibt, bilden sich an den Wänden in seiner Umgebung Formationen und Figuren, die von seinem Leben und seiner Trauer erzählen. Durch sie erkennt er, dass er Teile seiner Vergangenheit loslassen kann, ohne sie zu verraten. Karl verlässt sein ‚Gefängnis’, und somit seine Einsamkeit.

Mehr zum Thema Nachruf Japanischer Musiker und Komponist Ryuichi Sakamoto gestorben Mehr erfahren «Der letzte Kaiser» Japanischer Filmkomponist Ryuichi Sakamoto gestorben Mehr erfahren

Eine Geschichte über Entscheidungen in scheinbar festgefahrenen Lebenssituationen. Die animierten Episoden des Films, – abstrakte und konkrete Bilder –, lassen gekonnt Karls Innenleben und Unterbewusstsein aufscheinen: Die Erinnerungen, das Gefangensein, das Nicht-Loslassen-Können und zum Schluss Hoffnung und Freiheit. Die Musik zum Kurzfilm komponierte der madagassische Musiker Erick Manana und diese macht das Filmerlebnis perfekt!

Der Film entstand in Koproduktion von Christian Schega und David N. Koch mit Christian Scheunert und Sabine Siems. Die vier kennen sich schon seit einigen Jahren und haben in verschiedenen Konstellationen erfolgreich zusammengearbeitet. Dabei kooperierten sie auch mit der Filmwerkstatt Chemnitz. Diese Produktion ist für alle einer der ersten Schritte in Richtung selbstständige Spielfilmproduktion.

David N. Koch verbindet eine langjährige Freundschaft mit Akteuren aus der hiesigen Region. So hat er bereits beim BücherLaden und bei der Pepperoni-Truppe verschiedene Projekte unterstützt.

Daher freuen sich Achim Ullrich und Gaby Eder-Herold sehr auf diese Film-Matinee. Über die Bereitschaft von Nenad Tomasinjak und Florian Munz von den Walldürner Löwenlichtspielen, den Film zu spielen, sind sie besonders begeistert. „Das Gratis-Angebot an Kunden und Freunde, welches die Kinobetreiber ermöglichen, bietet auch allen Filmbegeisterten die Möglichkeit, die neue Löwen Lounge kennen zu lernen“.