Über Schließtage beraten

Walldürn. Von der CDU-Fraktion im Walldürner Gemeinderat wurde am Donnerstagabend im Verlauf der öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses durch den CDU-Fraktionsvorsitzenden Fabian Berger der Antrag gestellt, dass einer möglichen Erhöhung der Kostenbeteiligung der Stadt an den konfessionellen Kindergärten nur unter der Voraussetzung zugestimmt wird, dass im Vorfeld die Diskrepanz der Schließtage innerhalb der konfessionellen Kindergärten ausgeräumt wird.

Wie Fabian Berger in der Begründung deutlich machte, beschäftigen den Gemeinderat bereits seit Jahren die unterschiedlichen Schließtage der konfessionellen Kindergärten. Was in der Vergangenheit häufig nur Mutmaßungen gewesen seien, sei seit der Bekanntgabe der Schließtagplanung vom Herbst dieses Jahres nun Fakt. Zwischen dem Kindergarten mit der geringsten Anzahl an geplanten Schließtagen im Jahr 2022 und dem mit der Höchstzahl der Schließtage lägen zehn Arbeitstage.

Das entspreche einer fehlenden Betreuungszeit von zwei Arbeitswochen für die Eltern bei gleichem Kindergartenbeitrag. Unberücksichtigt seien hierbei zudem noch die ungeplanten Schließtage aufgrund von Krankenstand oder ähnlichen Situationen.

Diese Diskrepanz sei in den Augen der CDU-Fraktion eine nicht tragbare Situation, welche man dringend angehen müsse, um ein faires und gerechtes System zu finden.

Als Stadt habe man auf den Betrieb der Kindergärten keinerlei direkten Einfluss, weshalb die CDU-Fraktion nun diesen Schritt als einzige Möglichkeit ansehe, die Träger der konfessionellen Kindergärten zum Handeln zu bewegen. Bisherige Bitten seien bisher erfolglos geblieben. Es gebe es zwei mögliche Ansätze, um diesbezüglich eine soziale Gerechtigkeit zu schaffen:

1. Die Schließtage aller Kindergärten würden auf ein gleiches Niveau angepasst, orientiert am Kindergarten mit den niedrigsten Schließtagen. Dies müsse auch ohne zusätzliches Personal möglich sein.

2. Die Kindergartenbeiträge werden an das Betreuungsangebot angepasst. Für die CDU-Fraktion bedeute das nicht, dass der Kindergarten mit den niedrigsten Schließtagen teurer werde, dass die Kindergärten mit mehr Schließtagen im Beitrag entsprechend reduziert würden in puncto Kostenbeteiligung seitens der Stadt Walldürn.

Grundsätzlich sei man für alle Lösungskonzepte offen, solange im Mittelpunkt die faire und gerechte Gestaltung der Betreuungszeiten einer qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Kinderbetreuung liege.

Explizit wolle die CDU-Fraktion hervorheben, dass sie die großartigen Leistungen, welche in den Kindergärten erbracht würden, sehe und stolz darauf sei, was hier – gerade auch in den letzten schwierigen Jahren – geleistet worden sei. Man sei froh, so engagierte Fachkräfte in diesem Bereich zu haben. Das Ansinnen der CDU-Fraktion richte sich ausschließlich an die gerechte Behandlung der Familien, die dieses Angebot nutzen wollten und müssten.