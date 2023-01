TV der mit Abstand größte Walldürner Verein

Walldürn. Zur ersten Turnratsitzung im neuen Jahr fanden sich die Mitglieder des Turnrates des TV Walldürn im TV-Turnerheim ein. Nach der Sitzungseröffnung sagte der Vorsitzende Leo Kehl, dass der TV Walldürn nach Erstellung der neuesten Bestandserhebung der Mitgliederlisten derzeit 1594 Vereinsmitglieder zählt und damit nach wie vor der mit deutlichem Abstand größte Walldürner Sportverein ist.

Hinsichtlich der Jahresplanung für 2023 wurde im Hinblick auf das Vereinsjubiläum „175 Jahre TV Walldürn“ einige Veranstaltungen erörtert, darunter am 6. Mai ein Ehrungsabend in der Nibelungenhalle, am 24. Juni das Gaukinderturnfest auf dem Gelände des Sportzentrums Auerberg oder der Jubiläumsfestabend „175 Jahre TV Walldürn“ im Haus der offenen Tür im September. Ferner ist im noch ein Werbespiel der American-Football-Abteilung des TV gegen einen höherklassigen Gegner geplant.

Schließlich wurde vonseiten des Vorsitzenden und der Abteilungsleiter noch auf folgende allgemeine Termine für 2023 hingewiesen: 4./5. Februar Übungsleiter-Modul 1 Main-Neckar-Turngau in Tauberbischofsheim; 4. März Jugendversammlung Main-Neckar-Turngau in Königheim; 12. März Fortbildung Main-Neckar-Turngau „Aerobic and More“in der Turnhalle Keimstraße; 18. März Übungsleiter-Modul 2 Main-Neckar-Turngau in Tauberbischofsheim „Alle Fachbereiche Turnen“; 24. März Generalversammlung TV Walldürn im Gasthaus „Zum Hirsch“; 25. März Main-Neckar-Turngau „Vollversammlung“ in Sennfeld; 25. März Workshop „Mond Body“ Main-Neckar-Turngau in der Turnhalle Keimstraße; 1./2. April Übungsleiter-Modul 3 Main-Neckar-Turngau in Tauberbischofsheim „Kinder und Geräteturnen“; 23. April Main-Neckar-Turngau Jugendfortbildung „Abenteuer“ in der Turnhalle in Hettingen; 7. bis 9. Juli Landeskinderturnfest in Offenburg.