„Turbulenz & Silence“ – Ausstellung in der Walldürner Galerie „Fürwahr“

Walldürn. „Turbulenz & Silence“: Viel krasser könnten die Kontraste zwischen beiden Ausdrücken per Definition kaum sein. Dennoch kann gerade dieser Gegensatz die Basis einer vortrefflichen Harmonie zweier künstlerischer Welten sein, die sich gegenseitig bereichern. Das beweist die Ausstellung „Turbulenz & Silence“ des Walldürner Vereins „kunstreich“ mit Werken von Kerstin Oehm (Hardheim) und Enrico Illhardt (Eisingen): Die Vernissage fand am Sonntag in der Galerie „Fürwahr“ statt.

Die Eröffnung nahm Ann-Kathrin Beyersdorfer vor: Schwungvoll informierte sie über die Intentionen des noch jungen gemeinnützigen Vereins, der nun seine zweite Ausstellung enthüllte. „In diesem Jahr sind zwei weitere Ausstellungen, aber auch Lesungen und Konzerte geplant“, bemerkte sie und dankte neben den Künstlern und Besuchern Galerist Martin Knörzer sowie den Karlheinz Halbig-Kolb und Steffen Kolb, die den Vormittag mit luftig-leichter Musik ausschmückten.

Schließlich beleuchtete sie die Lebensläufe der beiden Aussteller. Für „Silence“ steht dabei das künstlerische Wirken Kerstin Oehms. 1964 in Dresden geboren, lebt sie seit mehr als zwei Jahrzehnten in Hardheim und widmet sich kontemplantiv-meditativen Gemälden.

„Außergewöhnliche Ausstellung

Kontrastiert werden ihre Werke von jener „Turbulenz“, die Enrico Illhardt in die Tat umsetzt. Seit mehr als 30 Jahren lebt und arbeitet er im St.-Josefs-Stift in Eisingen bei Würzburg. „Kontinuierlich wurde seither ein immenses Werk erstellt“, betonte Beyersdorfer und verwies auf die drei Schwerpunkte Illhardts: Seine Vorliebe gilt Monster, Superhelden und Rummelplätzen („Fahrgeschäfte“). Beide Künstler kamen über persönliche Verbindungen zum Verein „kunstreich“ und stehen für eine „in jeder Hinsicht außergewöhnliche Ausstellung“.

Die eigentliche Einführung oblag Gunter Schmidt (Tauberbischofsheim). Einmal mehr brillierte der ausgewiesene Kunstkenner mit äußerst fundiertem Wissen, das er auf sehr unterhaltsame Weise aufbereitet hatte:„Turbulenz und Silence“ stehen stellvertretend für die Reihe künstlerischer Vielfalt, substanzvoller Anregung und Überraschungen, die man in der Galerie „Fürwahr“ bereits häufig auf sich wirken lassen konnte. Den in sich ruhenden und diese Ruhe ausstrahlenden Pol übernehmen dabei die Arbeiten von Kerstin Oehm: „Sie untersuchen die reale Welt, indem ein weiterführender Ausdruck hinter der optischen Erscheinung gesucht wird“, fasste Schmidt zusammen und sprach von einer Symbiose aus „dynamischer Pinselschrift und kräftigen Tupfern“, als deren zentraler „Aufhänger“ das Licht mit all seinen feinen Facetten fungiere.

„Großzügig und duftig“ entstehen bei lockeren Pinselführungen subtile wie raffinierte Farbmischungen „in betont warmer Farbigkeit“, in denen das Licht seine Rolle als „meditatives Medium“ spielt. So zeichne ein wohltuend beruhigender, sanfter und doch kraftvoller Charakter auch nahezu alle Werke Kerstin Oehms aus – zumal sie als Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche „eine Brücke zwischen ihrem sensitiven Beruf und ihrer Malerei“ schlage.

Auf der anderen Seite finden sich die Kunstwerke Enrico Illhardts, dessen Lebensachse seit 1991 eine Werkstätte des St.-Josefs-Stifts in Eisingen darstellt. Geboren 1967, versteht er sich als Künstler mit Leib und Seele: „Er ist Zeichner, Maler, Modellierer und Schauspieler“, hob Gunter Schmidt hervor. Nicht unerwähnt ließ er, dass die Einrichtung seit Jahrzehnten kreative Künste in ihrem Betreuungs- und Therapieprogramm verankert hat, zum Beispiel durch das Kunstatelier „Alte Waschküch“, dessen Gründer Dieter Roth ebenso wie die aktuelle Leiterin Yuman Lee im Publikum begrüßt wurde, aber auch durch die lange Jahre von Musiker Karlheinz Halbig-Kolb geleitete Theaterwerkstatt.

„In beide Bereiche bringt Enrico Illhardt sich ein“, konstatierte Schmidt und führte die gezeigten Masken als Beispiel für sein Schaffen ein. Illhardts größte Leidenschaft gelte dem Zeichnen mit Buntstiften, die in drei Themenwelten gruppiert sind: Zum Einen skizziert er fantasievolle, detailreiche Mischwesen und vor allem Dinosaurier, zum Anderen bilden Flaggen und Wappen und weiterhin „Fahrgestelle“ die tragenden Säulen seiner Werke. Hier verwirklicht er sein persönliches Interesse an Jahrmärkten und Volksfesten, die er als Besucher intensiv erlebt und immer wieder auf ein Neues genießt.

Angesichts dieses Vielfalt verstand sich Schmidts Rat zum gezielten „Eintauchen“ in beide „Kunstmeere“ als umso reizvollere Einladung. In der Tat lädt die Ausstellung „Turbulenz & Silence“ zu interessanten Begegnungen und Gegenüberstellungen ein, aber auch zum sehr persönlichen Betrachten verschiedener Welten, die sich gegenseitig bereichern. Abgerundet wurde die Vernissage durch die Möglichkeit zum zwanglosen Gespräch mit den Künstlern und anderen Kunstinteressierten. Die Ausstellung ist bis Ende Juli zu sehen und jeweils sonntags sowie an Christi Himmelfahrt zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten sind mit dem BücherLaden (Telefon 06282/95509) abzustimmen. Die Künstlersonntage finden am 29. Mai und am 24. Juli (Kerstin Oehm) sowie am 29. Mai, 19. Juni und 10. Juli (Enrico Illhardt) jeweils zwischen 14 und 17 Uhr statt. Hier sind die Künstler vor Ort. Des Weiteren sind im neuen „Kunstfundus“ der Galerie „Fürwahr“ Malereien, Zeichnungen und Lithographien zu erwerben; der gemeinnützige Verein „kunstreich“ leitet ein Teil des Erlöses an soziale Einrichtungen im Landkreis weiter.